“Era mi mundo y mi mejor amigo”: padre expresa su sentir tras muerte de su hijo en la autopista 85 en San José

El padre del joven que perdió la vida junto a su madre el lunes luego de sufrir un accidente en la autopista 85 en San José expresó unas sentidas palabras a través de un comunicado sobre los sentimientos que lo embargan ante esta irreparable pérdida.

“Charlie era mi hijo, tenía 14 años y era un joven increíble. Era mi mundo. Su madre, Bec, y yo éramos originarios de Australia y Charlie nació en el Reino Unido. Todos nos mudamos aquí hace 12 años porque trabajo en una de las empresas tecnológicas locales”, indicó Cameron Olsen.

Olsen contó que como familia siempre realizaban viajes a lugares como Siria, Líbano, Rusia y Azerbaiyán y recordó el último viaje que hicieron juntos a Europa el mes pasado.

También aseguró que Charlie aprendió árabe por su cuenta a los 5 años “se enorgullecía enormemente de su conocimiento de la historia y la política”, aseguró.

“Él era muy, muy único (y sí, sé que la mayoría de los padres dicen eso). Era mi mejor amigo, mi compañero de viaje y la única persona con la que realmente me sentí en casa”, expresó Olsen.

Así mismo, el afligido padre agradeció a toda la comunidad por el apoyo.

“Quiero agradecerles por todas las palabras amables. Hubo un joven de Summit Tahoma que publicó algunos sentimientos encantadores; significaron mucho para mí. San José fue nuestro hogar durante 12 años y puede ser una comunidad increíble”, dijo Olsen.

También les envió un mensaje a todos los padres de familia:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Si eres padre, dale a tus hijos ese abrazo extra hoy por mí. Muestra intención cuando los acuestes y guarda el teléfono. Si son pequeños, léeles un cuento”, enfatizó.

Adicionalmente, les pidió a las personas que tengan cuidado al conducir en las carreteras “reduzcan la velocidad y concéntrate en lo que estás haciendo. No siempre lo he hecho, pero no quiero que nadie más se encuentre en esta situación”, enfatizó.

El adolescente, identificado por su padre como Charlie, viajaba junto a su madre Rebecca Joanne Olsen, de 47 años, hacia el norte por la autopista 85 cerca de la autopista 87 cuando fueron embestidos de frente por el conductor de una camioneta que iba en sentido contrario por la autopista, según la Patrulla de Carreteras de California.

Rebecca y Charlie murieron en el lugar. El conductor de la camioneta, identificado como Duncan McQuarrie, de 39 años, de Orlando, Florida, fue trasladado a un hospital con heridas graves, según la CHP.