Escasez de traductores que hablen en español en cortes de San Francisco

La escasez de traductores que hablen en español en las cortes de San Francisco ha perjudicado a varios residentes que aseguraron que les han cancelado y prorrogado sus casos varias veces.

“Esto te trastorna mentalmente porque ya he venido 5 veces a esta corte”, dijo Sandra Pineda, residente de San Francisco.

La audiencia de Sandra ha sido cancelada y aplazada tres veces y en octubre se la aplazaron por primera vez.

“Después vengo el 12 de diciembre y me la aplazan para el 2 de enero, vengo el 2 enero porque no hay traductor y vuelven y me dicen que tengo que volver el 23 de enero otra vez”, explicó Sandra.

No solo ella se queja, a Elizabeth Villarroel, le han pospuesto dos veces la audiencia por el mismo problema.

Su preocupación con la demora es que está tramitando una orden de restricción por acoso, así como Sandra.

“Que me pase algo, a quién voy a reclamar yo, si me pasa algo a mí”, indicó Elizabeth.

“Es frustrante venir y que te digan no te aplazamos la corte, y vuelves y otra vez te aplazan la corte, y vuelves y otra vez te aplazan la corte, te pone los nervios de punta”, expresó Sandra.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

A través de un comunicado la vocera de la entidad respondió que se esfuerzan por proporcionar servicios de traducción a los litigantes que lo solicitan, sin embargo, su disponibilidad está basada en orden de prioridad, siendo la primera los casos penales y juveniles, una vez estos se han asignado, se pasa a los litigios civiles, si surge un caso con una prioridad más alta, incluso a última hora, el tribunal está obligado a desviar los intérpretes a ese caso, especificaron que cuando se solicitan los servicios, se le notifica al litigante que el tribunal no puede garantizar que haya un intérprete disponible.

Ahora basados en la información que nos dio la corte, hay un numero sustancial de traductores en español, comparado con otros idiomas.

Mientras que, en chino, coreano y vietnamita, por ejemplo, solo hay hay uno, en español aseguraron hay 19.