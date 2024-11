Emiten advertencia por inundaciones repentinas para San Francisco

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el viernes una advertencia por inundaciones repentinas para San Francisco.

La advertencia estará vigente hasta las 3:45 p.m.

Es posible que se produzcan precipitaciones adicionales que dejen de 1 a 3 pulgadas de agua en el área.

Flash Flood Warning for:

San Francisco County



Until 345 PM PST.



Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the warned area.



Life threatening flash flooding. Heavy rain producing flash flooding. https://t.co/xrGuaUBqvj