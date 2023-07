La FDA aprueba el primer anticonceptivo oral diario sin receta

WASHINGTON — La FDA aprobó el primer anticonceptivo oral diario sin receta.

Este jueves, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU aprobó la tableta Opill (norgestrel) para uso sin receta para prevenir el embarazo, el primer anticonceptivo oral diario aprobado para su uso en EEUU sin receta. La aprobación de esta píldora anticonceptiva oral de progestágeno brinda una opción para que los consumidores compren medicamentos anticonceptivos orales sin receta en farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados, así como en línea.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El plazo para la disponibilidad y el precio de este producto sin receta lo determina el fabricante. Otras formulaciones y dosis aprobadas de otros anticonceptivos orales permanecerán disponibles solo con receta médica.

“La aprobación de hoy marca la primera vez que un anticonceptivo oral diario sin receta será una opción disponible para millones de personas en los Estados Unidos”, dijo Patrizia Cavazzoni, M.D., directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Cuando se usa según las indicaciones, la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que los métodos anticonceptivos sin receta actualmente disponibles para prevenir embarazos no deseados”.

Los expertos externos dijeron que confiaban en que las mujeres de todas las edades podrían usar el medicamento de manera adecuada sin consultar primero a un proveedor de atención médica, según reportes de AP.

A las amenazas contra la mifepristona, podrían sumarse otras contra el misoprostol, que es de amplio uso en Estados Unidos.

La mayoría de las píldoras anticonceptivas que se usan actualmente en EEUU contienen una combinación de progestágeno y estrógeno. Opill es parte de una clase más antigua de anticonceptivos que solo contienen progestina. Por lo general, tienen menos efectos secundarios y riesgos para la salud, pero pueden ser menos efectivos si no se toman a la misma hora todos los días, de acuerdo a The Associated Press.