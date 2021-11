Karol G en Puerto Rico: “¡Me importa treinta contenedores… lo que me pasó ayer!”

La colombiana Karol G marcó este sábado un hito en el Coliseo de Puerto Rico con un lleno total en su primer concierto, durante el que puso al público a "perrear" y ella misma no paró de bailar, pese a su aparatosa caída de la víspera.

En el primero de sus dos conciertos en el gran escenario de San Juan, la cantante del género urbano deleitó a sus seguidores con éxitos como "Mi cama", "Caramelo", "El Makinon" y "Tusa", acompañados de un llamativo espectáculo audiovisual.

Karol G debuta con estas actuaciones en el Coliseo, considerado el arena más importante del género urbano, y se convierte en la primera artista femenina extranjera en vender por completo dos funciones consecutivas.

Según comentaron los organizadores del concierto, es también el primer artista del género urbano extranjero en llenar el Coliseo, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos.

El espectáculo de esta noche, en el marco de su gira "Bichota Tour", arrancó con una Karol G vestida de blanco y cantando "SeJodioTo".

Con "Mi cama", ya estaba la multitud en pie mientras sobre la tarima un espectáculo de humo y hasta fuegos artificiales ocultaba a la propia cantante.

Karol G bailó, subió y bajó las escaleras del escenario e incluso saltó como si en el concierto de la víspera en Miami no se hubiera caído y hubiera acabado, como ella misma dijo, muy dolorida.

Ante el entregado público puertorriqueño, la colombiana aseguró que "Me importan treinta contenedores de co... de lo que me pasó ayer porque estoy en el fu***ng Choliseo".

La cantante colombiana dejó un mensaje de empoderamiento para las mujeres.

Durante el concierto, la artista comentó que los puertorriqueños debían sentirse "orgullosos" de su música y cultura: "A mi me encanta, mi segunda casa (es Puerto Rico)", subrayó.

Tras animar al público a cantar con ellas las canciones y si no a "bailar y perrear", Karol G siguió con temas como "Pineapple", "Creeme" y "A ella", esta última dedicada a "la mujer que se metió" en su relación.

Estas canciones y "El Makinon", que enloqueció al público, estuvieron marcadas por bailes sensuales y por un vestuario atrevido en color rojo, a juego con su grupo de baile.

Como colofón final, llegaron "los auténticos perreos", en palabras de la colombiana, con temas como "China", "200 copas", "Bichota" y "Tusa".

Estas dos últimas canciones son parte de su tercer y último álbum, "KG0516", publicado este año y nominado al Mejor disco de música urbana en los premios Grammy que otorga la Academia de la Grabación estadounidense el próximo 31 de enero.

Por esta categoría, inaugurada en esta edición, compiten también "Afrodisíaco", de Rauw Alejandro; "El último tour del mundo", de Bad Bunny; "José", de J Balvin; y "Sin miedo (del amor y otros demonios)", de Kali Uchis.

Además, en los recientes premios Latin Grammy, celebrados el pasado 18 de noviembre en Las Vegas, Karol G se llevó el galardón a mejor interpretación de reguetón por "Bichota", otro de los temas que levantó a los espectadores del Coliseo.