Los Oakland Roots regresan al Coliseo de Oakland para la temporada 2025

Oakland Roots Sports Club ha anunciado que la temporada 2025 de la USL Championship se jugará en el histórico Coliseo de Oakland.

Lindsay Barenz, Presidenta de Oakland Roots SC, expresó su entusiasmo: “Es un honor jugar nuestra temporada 2025 en un lugar tan icónico. Estamos orgullosos de asegurar que el deporte profesional continúe en el Coliseo el próximo año”.

Además del anuncio del estadio, los Oakland Roots y Soul abrirán una segunda ronda de Inversión Comunitaria el 12 de septiembre a las 10:00 AM PT. La primera ronda de 2023 estableció un récord en inversiones públicas deportivas. Los fondos recaudados en esta ronda apoyarán la preparación de la temporada 2025, incluyendo salarios de jugadores y personal, operaciones y la instalación de un campo de fútbol en el Coliseo.

Sheng Thao, Alcaldesa de Oakland, comentó: “Roots y Soul reflejan el orgullo de Oakland en la comunidad y en el campo de juego. Son una franquicia ejemplar y embajadores globales del fútbol. Estoy emocionada de que hayan elegido invertir en Oakland y hacer de nuestra ciudad su hogar”.

El Coliseo, conocido por albergar eventos deportivos memorables y su vínculo especial con la comunidad de Oakland, contará con un campo de fútbol permanente para evitar la conversión del campo para los partidos de fútbol.

Marshawn Lynch, propietario de Oakland Roots SC, compartió: “Jugar mis últimas temporadas en el Coliseo es especial. Lo que ese edificio significa para Oakland y la cultura es todo. Ahora, con Roots moviéndose allí, vamos a mantenerlo”.

Jason Kidd, también propietario del equipo, añadió: “Crecer y asistir a juegos en el Coliseo me ha dejado recuerdos especiales. Es un honor ser parte de un club que continuará con las grandes tradiciones deportivas del Coliseo”.

Oakland Roots y Soul seguirán trabajando con la ciudad y el condado en un estadio modular provisional en el terreno de Malibu adyacente al Coliseo, con la meta de abrir para la temporada 2026.

Rebecca Kaplan, miembro del concejo de Oakland, destacó: “Oakland Roots SC está construyendo raíces verdaderas en nuestra ciudad y está comprometido con nuestra comunidad. Estoy emocionada de apoyar su futuro en Oakland”.

David Haubert, Supervisor del Condado de Alameda, agregó: “Tener eventos comunitarios y familiares en el Coliseo es vital para nuestro condado, y no podríamos pensar en una mejor opción que Oakland Roots SC en el estadio en 2025”.

Los Oakland Roots celebrarán su regreso a Oakland y el futuro del Club el 25 de agosto en One Toyota of Oakland. El evento, que comenzará a las 10:00 AM PT, incluirá una limpieza en East Oakland.

Los depósitos para las Membresías de Temporada 2025 están disponibles desde $5.10, con opciones para recibir descuentos en boletos para un partido de 2024 con depósitos a partir de $51. Los depósitos que incluyen asientos premium para 2024 están disponibles a $510, y los depósitos para suites de toda la temporada a $5,100.

Los miembros de boletos de temporada 2024 tendrán el primer derecho de rechazo sobre todas las opciones de asientos para 2025 y descuentos anticipados.