Alguacil del condado Sonoma muestra el trabajo extremo de sus oficiales

La Oficina del Alguacil del condado Sonoma ofreció una demostración a residentes hispanos sobre cómo trabajan los oficiales en situaciones extremas.

Adriana Méndez, oficial del Alguacil, estuvo a cargo de parte del entrenamiento.

"Les enseñamos la cárcel, diferentes unidades de investigación, la morgue, diferentes lugares donde los individuales no tienen idea lo que hacemos", explicó Méndez.

El objetivo principal, aseguraron es que mientras más personas estén informadas y educadas en esto, más segura estará la comunidad.

"No venimos todo el día al trabajo diciendo que venimos a usar fuerza contra una persona. Sabemos que muchas personas si no tienen la información correcta asumen que algo pasó cuando no pasó", aseguró Juan Valencia, sargento del alguacil.

En esencia durante 4 sábados consecutivos las personas aprenden los protocolos y las razones por las que un oficial puede utilizar su arma de fuego y bajo qué circunstancias.

Para Ana Michelle Cerventez, quién tiene 29 años, la experiencia es algo de lo que quizá pudiera ser su futuro profesional.

"Me parece que es algo que escoges, nuevas aventuras te desarrollas físicamente y mentalmente", indicó.

Para otros participantes simplemente es por seguridad propia y la de su comunidad.

"Desgraciadamente donde yo vivo hay mucho crimen, entonces queremos estar informados, la clase es muy interesante invito a todos a que la tomen", aseveró María Vargas, participante.

Estas clases se ofrecen cada año.

Para más información visita sonomasheriff.org.