Insólita petición: millonarios reclaman más impuestos para salvar la economía

Un grupo de 83 millonarios de todo el mundo, la mayoría de Estados Unidos, publicó este lunes una carta en la que demanda a los Gobiernos que cobren más impuestos a las grandes fortunas para recaudar fondos para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 y financiar la respuesta sanitaria.

Así lo hicieron mediante la publicación de una misiva a través de la organización "Millionares for Humanity" (Millonarios por la Humanidad, en inglés), firmada por algunas de las grandes fortunas de EEUU (como Abigail y Tim Disney, herederos The Walt Disney Company), Reino Unido, Alemania, Canadá, Países Bajos y Nueva Zelanda, y promovida por la ONG Oxfam en Estados Unidos.

"Mientras el COVID-19 golpea al mundo, los millonarios como nosotros tenemos un papel fundamental en curar a nuestro mundo. No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las UCI. No somos los que conducen las ambulancias que llevarán a los enfermos al hospital. No, no estamos reponiendo las estanterías del supermercado o repartiendo comida puerta a puerta; pero tenemos dinero, mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente y que continuará siendo necesario en los próximos años", claman estos ricos en su mensaje.

A lo que añaden: "Hoy, nosotros, los millonarios que firmamos esta carta, pedimos a nuestros gobiernos que suban los impuestos a la gente como nosotros. Inmediatamente, substancialmente y permanentemente."

En los últimos meses, países de todo el mundo han utilizado fondos públicos para financiar la lucha contra la pandemia y llevar a cabo planes de estímulo económico; como EEUU, que a día de hoy es el país más afectado del mundo, con más de tres millones de contagiados y más de cien mil fallecidos, según el recuento independiente de la universidad Johns Hopkins.

Por ello, ya a finales de marzo, el Congreso de este país aprobó un masivo plan de estímulo, mientras que la Reserva Federal (Fed) recortó los tipos de interés a casi 0% y ha sumado varias rondas sucesivas de masivas inyecciones de liquidez a los mercados.