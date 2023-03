Maestros sobreviven a recorte de personal en escuelas de Oakland

Los maestros y el personal escolar en Oakland sobrevivieron al recorte presupuestario por ahora después de que la Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland rechazó el martes por la noche los despidos propuestos y las fusiones escolares para el año escolar 2023-24.

Los administradores rechazaron dos propuestas, una que pedía la reducción del personal en las escuelas y otra que pedía la fusión de 10 campus, ambas para el año escolar 2023-24.

El director de la junta escolar, Mike Hutchinson, quien votó a favor de las propuestas presupuestarias, argumentó que los recortes son necesarios debido a la disminución de las inscripciones. El distrito tiene alrededor de 2,000 estudiantes menos desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Además, está ingresando menos dinero a medida que se vencen los fondos complementarios de COVID.

“Estoy muy decepcionado de que la junta no haya aprobado el paquete de ajuste presupuestario”, dijo Hutchinson en un correo electrónico a NBC Bay Area. "Esto pone a OUSD en una situación difícil en términos de volver a priorizar nuestro presupuesto para 23-24".

Según Oaklandside, el miembro de la junta Sam Davis, quien votó a favor de los despidos de maestros, dijo en la alcaldía a principios de esta semana que OUSD no está en una crisis fiscal, pero necesita reducir los gastos para dar aumentos a los maestros y al personal restantes.

"Los votos fracasaron, por lo que no solo no creamos espacio para aumentos de compensación en nuestro presupuesto, sino que ni siquiera aprobamos avisos de despido obligatorio de rutina para algunos puestos que se pagan con fondos de subvenciones que han expirado", dijo Davis a NBC Área de la Bahía en un correo electrónico. "Si esos avisos no se envían, esos puestos continuarán y tendrán que pagarse con nuestro fondo general. Así que no solo no liberamos dólares para otros usos, sino que como junta empeoramos nuestra situación presupuestaria al fallar tomar medidas rutinarias".

La junta tiene hasta el 15 de marzo para dar aviso de posibles despidos, informó Oaklandside, y su próxima reunión es el 8 de marzo.