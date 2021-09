Ya no se podrás tener días extras por enfermedad si te contagias de COVID-19 en California

El 30 de septiembre vencerá un programa que otorga días de enfermedad extra a los trabajadores que se contagian con COVID-19 en California.

Este programa ofrece hasta 80 horas de extra por pago de enfermedad a los empleados de empresas con más de 25 trabajadores, sin embargo, con la llegada de su fin miles se encontrarán en la disyuntiva de ir a trabajar enfermos o perder la paga de un día de trabajo.

“Si alguien tiene un niño que está enfermo y anteriormente pudieran haberlo cuidado y saber Que can a recibir sueldo por 80 horas tienen que hacer una decisión difícil de tener que ir al trabajo o peor mandar a su hijo enfermo a la escuela y eso pudiera propagar estas enfermedades infecciosas”, dijo Steve Franco, abogado laboral.

Franco aseguró que, aunque el estado pudiese extender este beneficio, pero necesitaría de fondos financieros para hacerlo.

“El programa fue financiado por el programa federal y eso significa que California, para extender el programa de licencia por enfermedad tendría que encontrar primero: dinero nuevo”, indicó Franco.

Muchas compañías no podrán ofrecer días extras por enfermedad si no reciben los fondos federales y debido a esta situación existe la inquietud de si los empleados podrán o no entablar demandas contra sus empleadores.

Por su parte, organizaciones aseguran que suspender este programa es una decisión apresurada, a pesar de que actualmente, California reporta la tasa más baja de contagios en la nación.

“La pandemia sigue y la gente todavía está infectándose y corriendo el riesgo a través de otros trabajadores”, aseveró María Moreno, organizadora líder del Centro de Trabajadores de Restaurantes del Área de la Bahía

A partir del 1 de octubre los empleados que trabajan tiempo completo solo podrán gozar de 3 días por enfermedad.

“Y creo que lo que COVID nos ha enseñado es de que tres días no son suficiente”, expresó Franco.

Hasta el momento, la Asamblea Estatal de California no ha expresado la intención de invertir fondos para lanzar un programa similar que ofrezca horas extras de enfermedad.