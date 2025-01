Buscan identificar a sospechosos de tiroteo que dejó a una niña gravemente herida en Vallejo

Autoridades de Vallejo piden la ayuda del público para atrapar a los sospechosos del tiroteo que dejó a una niña herida el fin de semana pasado.

El tiroteo ocurrido el domingo por la noche el área de la intersección de Mark Avenue y Sawyer cuando la pequeña quien viajaba en un auto junto a su madre quedó atrapada en el fuego cruzado.

El jueves, el alcalde de Vallejo y los altos mandos del departamento de policía ofrecerán una conferencia de prensa para abordar el tiroteo "triste y sin sentido" y solicitar la ayuda del público para encontrar a los responsables.

La niña fue alcanzada por una bala y permanece en el hospital en estado crítico.

Otra bala del tiroteo atravesó una pared de la casa de una familia y casi alcanza a un niño, de 8 años, que estaba sentado en un sofá.

"Estuvo muy cerca", dijo la madre del niño, que prefirió no ser identificada. "No he ordenado completamente mis pensamientos".

Una bala también alcanzó la camioneta del residente Mario Bernal, que estaba estacionada afuera de su casa. Dice que el vecindario se ha vuelto tan peligroso que mantiene a sus hijos dentro todo el tiempo.