Aunque la mayoría de nosotros sabemos que las donaciones de órganos salvan vidas, el acto generoso a menudo connota morbilidad o desastre, y muchos creen que las donaciones solo pueden ocurrir entre familiares. Lo que se tiene menos claro son las necesidades críticas de los pacientes y los avances médicos que ahora permiten las donaciones vivas. Por ejemplo, 103,981 personas están actualmente en la lista nacional de espera para trasplantes, incluyendo a más de 2,100 niños. También es posible que personas generosas donen ciertos órganos mientras continúan llevando vidas felices y saludables, como Sarah Best, una mujer de 40 años de Sacramento que al donar uno de sus riñones a Jaxon Shaneyfelt, un joven de 14 años, salvó su vida. Los siguientes datos resaltan aún más la importancia de los donantes de órganos vivos y demuestran el impacto que una donación puede tener.

85 por ciento de los pacientes

Más de la mitad de los pacientes que esperan una donación de órganos necesitan un trasplante de riñón, una donación que las personas vivas pueden elegir realizar para salvar una vida. Al leer la publicación de Instagram de un amigo en común, Sarah Best de Sacramento decidió hacer exactamente eso: donar uno de sus riñones a Jaxon Shaneyfelt.

Durante casi un año, Shaneyfelt había luchando contra la nefrolitiasis juvenil, una fibrosis que genera una insuficiencia renal fatal. La madre de Shaneyfelt se desanimó al descubrir que no sería una donante compatible para su hijo, así que hizo lo que pudo: difundió la noticia. Micah Shaneyfelt comenzó inmediatamente a compartir la historia de Jaxon en las redes sociales. "Sabía que podría llevar algo de tiempo encontrar una coincidencia", dijo. "Así que necesitaba difundir la noticia de todas las formas posibles”. Pronto, su comunidad se unió en torno a ellos y difundió la palabra en nombre de los Shaneyfelt. La noticia viajo de amigo en amigo y más allá hasta llegar a Sarah Best, una extraña altruista con sangre universal que quedó realmente conmovida por la historia de Jaxon. Justo 24 horas después de que Best se convirtiera en donante de riñón vivo de Jaxon, su función renal comenzó a mejorar.

En el día de Navidad, el adolescente finalmente había logrado una función renal normal, un triunfo que su madre, Micah Shaneyfelt, consideró un "milagro de Navidad".

1 Persona puede salvar 8 vidas

Con respecto a las donaciones de órganos de fallecidos, un donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar 75 más a través de la donación de ojos y tejidos. Dos riñones donados pueden liberar a dos pacientes de tratamientos de diálisis, y donaciones de órganos críticos como corazón, pulmón y riñón pueden salvar a varios más con solo la firma en una licencia de conducir o formulario de inscripción. Incluso un donante vivo como Best puede salvar dos vidas; donar un órgano vital para Shaneyfelt lo saca de la lista de trasplantes, ofreciendo nueva esperanza a la próxima persona.

Best, la donante de órganos de Shaneyfelt, dijo, "Solo sabía que podía ayudar. Puede sonar extraño, pero tenía este presentimiento. Soy O-negativo, así que sé que soy un donante universal. Siempre he donado sangre, y puedo hacer donaciones de plasma. Creo que en el fondo de mi cabeza, siempre quise poder ayudar en un nivel más grande”.

9 Minutos

Cada 9 minutos, se agrega un nuevo paciente en la lista de espera de trasplantes. Eso es un promedio de 90 personas nuevas agregadas a la lista todos los días, un número en expansión que se vuelve casi imposible de diluir sin profesionales médicos calificados y la ayuda de aquellos dispuestos a convertirse en donantes de órganos vivos como la salvadora de Shaneyfelt, Best.

El éxito de la donación de órganos vivos de Shaneyfelt y Best fue posible gracias a una cirugía realizada por los cirujanos especializados en el Stanford Medicine Children’s Health Pediatric Transplant Center.

Carlos Esquivel, MD, cirujano de trasplantes pediátricos en el hospital del Área de la Bahía, enfatizó la atención necesaria para tratar un caso como el de Shaneyfelt, "Tenemos que manejar a estos pacientes cuando tienen falla de órgano, luego hacer las cirugías, cuidarlos después de la operación. Pienso que tenemos el mejor equipo del mundo [para hacer eso]”.

20 Personas

Cada día, 20 personas mueren por los efectos de la falla de órganos mientras esperan, desde recién nacidos de ocho kilos hasta centenarios. Muchos de los factores que contribuyen a la escasez de donantes de órganos se pueden resumir en malentendidos y falta de conciencia. De hecho, la decisión de registrarse como donante de órganos no es insignificante, pero muchos adultos, y padres en nombre de sus hijos, a menudo son disuadidos por mitos lejanos. Por ejemplo, muchos creen que un paciente terminal no recibirá el mismo nivel de atención una vez que se le vea como donante, o que hay costos asociados con la extracción de órganos; de hecho, el estado de donante no afecta el acceso a tratamientos que salvan vidas, ni le cuesta al donante. Quizás uno de los malentendidos más extendidos es que solo los pacientes fallecidos pueden donar, cuando de hecho los donantes vivos pueden donar ciertos órganos como el hígado o el riñón. Disipar estos mitos podría ayudar a abordar la escasez de órganos y animar a más héroes como Sarah Best a registrarse como donantes o convertirse en donantes vivos.

"Realmente fue increíble ver cómo todo salió", dijo Best. "Ver la expresión en el rostro de sus padres, su alegría pura. Ver que se les quitaba tanto peso de encima. Fue un honor poder brindarles una mano y darles abrazos. Él es solo un niño tan valiente. No puedo imaginar tener 13, 14 años y saber que tienes esa necesidad, y esperar que algún día la obtengas. Solo me hace querer tener más riñones para dar a más personas”.

6,900 trasplantes

Solo en 2023, casi 7,000 trasplantes fueron posibles gracias a los donantes de órganos vivos. Eso significa casi 7,000 personas vivas: hermanos, vecinos, hijas, padres, amigos, que recibieron una nueva oportunidad en la vida con sus seres queridos gracias a la generosidad de amigos y extraños benévolos que por igual decidieron dar de manera significativa. El Stanford Medicine Children’s Health actualmente atiende a cincuenta pacientes en espera de un trasplante.

La donante de Shaneyfelt agregó, "No tengo que tomar medicamentos a largo plazo como él. Realmente no tengo que hacer nada, solo dejar que el cuerpo sane. Él tiene una pelea más grande que yo a diario debido a su dolor e incomodidad. Parece estar haciendo muy bien, así que eso me hace sentir mucho mejor”.

Aunque marcar 'donante de órganos' en una licencia de conducir o formulario de registro es en sí mismo un acto desinteresado, algunos como Sarah Best desean ser parte de algo más grande. Puede unirse a la lista nacional de trasplantes como donante vivo y dar el regalo más grande de todos.

El Stanford Medicine Children’s Health Pediatric Transplant Center proporciona atención pediátrica para aquellos que sufren una variedad de enfermedades internas. Para obtener más información sobre la donación de órganos y descubrir cómo puedes salvar una vida hoy, haz clic aquí.