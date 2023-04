El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Stanford Medicine Children's Health. Este contenido no representas las opiniones del equipo editorial de Telemundo Área de la Bahía. Haz clic aquí para conocer más sobre Stanford Medicine Children's Health.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Aunque las donaciones de riñón son un avance impresionante y relativamente nuevo en la historia de la medicina moderna, el proceso de emparejar donantes y pacientes se enfrentó a muchos de los mismos retos durante varias décadas: disponibilidad limitada de órganos, los tiempos no se alineaban y largos tiempos de espera. El hecho es que una donación de órganos es solo un procedimiento prometedor para salvar vidas si los pacientes pueden acceder a él cuando lo necesitan. Pero un innovador programa conocido como el National Kidney Registry Voucher Program está superando con éxito muchos de estos obstáculos y brindando a pacientes como Alex Zwakman, de ocho años, y su familia, la esperanza que necesitan.

La historia de las donaciones de riñón

El primer trasplante exitoso fue un riñón en 1954. Los primeros trasplantes de hígado, corazón y páncreas siguieron poco después en la década de los 60. Sin embargo, no fue sino hasta 1977 que la Southeast Organ Procurement Foundation implementó el primer sistema de comparación de órganos basado en computadora. Antes de este programa, muchos órganos no se usaban simplemente porque los equipos médicos y de trasplante no podían encontrar un receptor compatible a tiempo y estaban limitados por la ubicación del donante. Este sistema fue fundamental para hacer que pacientes y donantes coincidan, pero muchas limitaciones confundieron a los médicos y pacientes durante las décadas siguientes: muchos factores fisiológicos deben alinearse antes de encontrar una compatibilidad, la mayoría de los órganos donados provienen de donantes fallecidos y los riñones solo son viables durante un período limitado de 24 a 36 horas, lo que hace que el tiempo sea uno de los obstáculos más difíciles de superar.

Tal es el caso de Alex Zwakman y su familia. Alex, un niño juguetón y curioso, fue diagnosticado con el síndrome de deleción del ADN mitocondrial cuando tenía tan solo 3 años. Este grupo de trastornos genéticos raros genera varios problemas sistémicos, siendo el principal problema de Alex sus riñones, que actualmente funcionan al 20 por ciento de su capacidad. Gracias a la detección temprana y sabiendo que Alex probablemente necesitará un trasplante de riñón en el futuro, uno podría creer que los Zwakman pueden planificar y garantizar un trasplante de riñón exitoso para su hijo. Esta esperanza solo se hizo realidad cuando descubrieron el National Kidney Registry Voucher Program a través de Stanford Medicine Children's Health.

Un sistema de donaciones nuevo y mejorado

Tras recibir la dura noticia del diagnóstico de Alex, los Zwakman se encontraron con noticias aún más desalentadoras: ninguno de los padres era compatible con su hijo. Incluso si uno de lo hubiera sido, no tenían garantía de que fueran a estar sanos o lo suficientemente jóvenes para poder ser donantes en el momento en que Alex necesite el trasplante, otra variable que no podían controlar.

Incluso en los EE. UU., uno de los países que tiene con uno de los mejores sistemas de donación y recuperación de órganos del mundo que ha salvado millones de vidas, los médicos de la UCLA reconocieron que se podía mejorar y encontraron una forma de superar algunos de los obstáculos del sistema existente—en el que 20 personas mueren cada día esperando un órgano. Todo empezó en 2014 cuando un abuelo en Los Ángeles quiso ayudar a su nieto, quien necesitaría un trasplante de riñón en el futuro. Se preguntó si podría servir como donante en vida para un paciente necesitado antes de ser descalificado por su edad. A cambio, cuando llegara el momento en que su nieto necesite el trasplante, se le daría prioridad. Así comenzó el innovador programa que permitiría a familiares, amigos o incluso personas de buen corazón donar sin importar el momento y la incompatibilidad. En otras palabras, el donante del cupón le da un riñón a un paciente compatible en diálisis a cambio de un vale que el paciente previsto utilizará cuando lo necesite. Es así como ahora los donantes en vida pueden ayudar a amigos y familiares que lo necesiten o donan antes de superar el rango de elegibilidad.

El programa de vales no solo dio esperanza a los Zwakman tras enterarse que no eran donantes compatibles para su hijo, sino que también les brindo tener flexibilidad frente a otras preocupaciones. "Esto da tranquilidad a los padres", explica Thomas Pham, MD, cirujano en Stanford Medicine Children’s Health. “La idea de que un padre que está donando pueda elegir el momento de su cirugía es un gran beneficio. Permite a los padres estar listos si su hijo necesita cirugía más adelante y poder cuidarlo durante su recuperación”.

Esta flexibilidad fue un gran alivio para una familia ocupada con dos niños pequeños como los Zwakman.

“Lo último que queríamos era tener a mi esposa e hija en casa con dos personas que recuperándose de una cirugía”, dijo el padre de Alex, Gregory Zwakman. “De esta manera, estoy completamente recuperado y también puedo participar en el cuidado de Alex después de su cirugía”.

El éxito de los programas de vales

Gracias a la flexibilidad que brinda el programa, según cifras del National Kidney Registry, ha habido un aumento en las donaciones de riñón en vida. Además, reportes han confirmado que los tiempos de espera de un trasplante para quienes ya están inscritos en el registro se ha reducido en tres meses como resultado del programa.

Desde 2014, el programa ha llegado a 79 centros en todo el país como parte del National Kidney Registry, incluido el Stanford Medicine Children’s Health Pediatric Kidney Transplant Program, que registra algunos de los volúmenes más altos de trasplantes de órganos pediátricos en la nación. También tratan con éxito algunos de los casos de trasplante más complejos en niños, como el caso de Alex, dándoles una oportunidad de vivir una vida plena. A medida que los médicos continúan innovando y mejorando el sistema de donación de órganos, estas cifras y los primeros casos de éxito ofrecen esperanza a los pacientes en todas partes.

Durante el mes de abril, Stanford Medicine Children’s Health celebra el National Donate Life Month en reconocimiento a los donantes desinteresados de órganos que hacen posible estos procedimientos que salvan vidas. Haz clic aquí para obtener más información sobre su mundialmente reconocido Pediatric Transplant Center.