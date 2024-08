Trabajadores de la hostelería en San Francisco aprueban posible huelga en los hoteles Marriot, Hilton y Hyatt

El sindicato que representa a 3.000 trabajadores de los hoteles Marriot, Hilton y Hyatt en San Francisco podría ir a la huelga la próxima semana para presionar a las cadenas después de que unos dos meses de negociaciones no han logrado producir un nuevo contrato.

Una votación de autorización de huelga por parte de los miembros del sindicato concluyó el viernes con el apoyo del 94% de los votantes, dijo Lizzy Tapia, presidenta de Unite Here Local 2. El sindicato no pudo decir cuántos de los trabajadores votaron. La autorización de una huelga no garantiza que habrá un paro laboral.

El sindicato de amas de llaves, cocineros, lavaplatos, meseros, cantineros y botones dijo que ha negociado desde junio para aumentar los salarios y las pensiones, agregar protecciones contra lo que llama sobrecargas de trabajo y mantener los costos del seguro médico de los trabajadores.

Los contratos caducan el 14 de agosto en el Hilton Union Square, Parc 55, propiedad de Hilton, Marriott Marquis, Marriott Union Square, Palace Hotel, propiedad de Marriott, Grand Hyatt Union Square, Hyatt Regency Embarcadero y Westin St. Francis, dijo el sindicato.

La última huelga significativa de los miembros del sindicato hotelero en San Francisco fue en octubre de 2018, cuando unos 2.500 trabajadores de Marriott realizaron piquetes frente a los hoteles del centro durante el apogeo de la temporada de convenciones de la ciudad.

"Estamos votando a favor de la huelga porque necesitamos todos estos aumentos", dijo Rose Sia, quien dijo que ha sido miembro del sindicato durante unos 43 años. "Todo cuesta más afuera y no nos lo podemos permitir".

Sia dijo que su trabajo diario es asegurarse de que cuatro pisos de un hotel Hyatt estén en buen estado después de que las amas de llaves los limpien. Recientemente, dijo que se le ha encomendado la tarea de revisar más pisos cuando su hotel no tiene suficiente personal.

"No me voy a hacer más joven", dijo Sia. "Me duele el cuerpo, me duelen los pies. Camino mucho en el trabajo y, a veces, no tenemos suficiente personal, por lo que nos dan pisos adicionales".

Sia dijo que espera que un nuevo contrato haga que su empleador contrate a más trabajadores y disminuya la carga de los empleados existentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Según Tapia, muchos hoteles dejaron de limpiar las habitaciones a diario y limitaron el acceso a gimnasios y piscinas durante la pandemia de COVID-19. A su vez, los hoteles recortaron personal, pero dejaron a los trabajadores existentes con más cosas por hacer, dijo.

Tapia también dijo que no limpiar las habitaciones todos los días no libera al personal de trabajo. Más bien, deja a las amas de llaves con días de suciedad que son más difíciles de limpiar.

Las tres cadenas hoteleras no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la votación de autorización, la posible huelga o las preocupaciones de los trabajadores de la hospitalidad sobre sus lugares de trabajo.

"Mis compañeros de trabajo están muy listos", dijo Sia. "Debemos mostrar a los hoteles Hyatt que estamos unidos y listos para luchar".