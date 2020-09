Trabajadores ambulantes afectados por la mala calidad del aire

Las cenizas, la contaminación del aire y el cielo oscuro con tonos naranjas y rojizos son algunas de las condiciones a las que se tienen que enfrentar las personas que realizar trabajos al aire libre.

Víctor González, trabaja en el sector de la construcción, y asegura que trabajar bajo estas condiciones ha sido difícil, ya que, tanto él como su cuadrilla de trabajadores están expuestos a la contaminación del aire.

Un trabajador de construcción, quien prefirió no ser identificado, aseguró que realizar su labor en estas condiciones le ha provocado resequedad en los ojos.

Vendedores ambulantes, también expresaron su ansiedad ante la situación que actualmente están viviendo ya que aunado a las malas condiciones del tiempo también tienen que lidiar con la pandemia.

Pedro López ha experimentado pérdidas de hasta el 90 por ciento de sus ganancias debido a la falta de clientela.

“Ya ahorita no se ve gente, no hay escuela, no hay misa, no hay nada”, aseguró López, vendedor ambulante.

Por su parte, expertos recomendaron a los residentes utilizar mascarillas y no realizar actividades al aire libre si no es necesario.