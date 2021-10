Tormenta causa estragos a residentes de Santa Rosa

La fuerte tormenta que azotó el Área de la Bahía durante el domingo causó caos en muchas ciudades, principalmente en Santa Rosa donde se registraron inundaciones, caídas de árboles y cierre de numerosas calles.

La policía informó que equipos de emergencia atendieron a una gran cantidad de incidentes desde la madrugada del domingo cuando los desagües pluviales y los arroyos comenzaron a desbordarse inundando zonas residenciales.

Los fuertes vientos también causaron la caída del tendido eléctrico.

Autoridades cerraron Second Street en dirección este desde Fourth Street hasta Hetherton Street y debieron desviar el tráfico hacia Fourth Street y Fifth Street a través del corredor del centro. El siguiente cierre ocurrió en Third Street entre Heatherton Street y Lootens Place. Se produjeron inundaciones adicionales en Grand Avenue en las intersecciones con Second Street, Third Street y Fourth Street. Andersen Drive se volvió intransitable entre Bellam Boulevard y Francisco Boulevard West.

Más de una docena de conductores quedaron atrapados en calles inundadas de agua que tenían entre 30 y 90 centímetros de profundidad.

Un funcionario de Obras Públicas fue embestido por un vehículo en la intersección de Bellam Boulevard y Francisco Boulevard East. El conductor que chocó con el vehículo de la víctima viajaba demasiado rápido y no se percató de que el semáforo no funcionaba.

En total, la ciudad obtuve 7 pulgadas de agua debido a las torrenciales lluvias.