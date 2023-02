¿Estructuras del Área de la Bahía están preparadas para soportar un terremoto de gran magnitud?

Dos potentes terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 dejaron el lunes a más de 3,000 personas muertas y estructuras destruidas en Turquía y Siria.

Geólogos calificaron las réplicas de este terremoto como otros sismos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Ante lo ocurrido, muchos se preguntan si en el Área de la Bahía podría ocurrir algo similar y si las estructuras podrán soportar un terremoto de esta magnitud.

En California, los geólogos, con cada sismo que se registra en el mundo, toman nota para mejorar nuestros sistemas de prevención ,entendimiento de la tierra y para mejorar los códigos de construcción.

“Tenemos uno de los mejores códigos de construcción en el mundo, sí hay algunos edificios viejos construidos antes de que esos códigos entraran en efecto, pero la mayoría están construidos para salvar vidas”, aseguró Janile Maffei, ingeniera y vocera de la Autoridad de Terremotos de California.

Maffei aseguró que los edificios en Turquía son mayoritariamente hechos con diferentes materiales que los de la Bahía.

Pero , ¿puede un sismo así replicarse en nuestra área?

"Las características geológicas no son transferibles. El área de Turquía es mucho más compleja las posibilidades de que se repita tal cual sin bajas, pero no quiere decir que no sean posibles", indicó Rafael Abreu París, vocero del Centro de Información Nacional de Terremotos.

Expertos recomiendan que es mejor estar preparados ante la posibilidad de que algo similar ocurra en nuestra región por lo que le hacen un llamado a las personas a que descarguen la aplicación Myshake https://myshake.berkeley.edu/ que envía notificaciones segundos antes de que ocurra un sismo.