Carnicería Tepa ofrece carne de la mejor calidad con sabor mexicano en South San Francisco

En South San Francisco, hay una carnicería que recuerda los sabores que solo se consiguen en México, tienen una sazón que es el secreto de sus carnes por lo que sus clientes siempre regresan por más.

“Como el cliente quiere a la carne, así se la damos”, aseguró Leo Zabaña, dueño de la carnicería.

La carnicería Tepa está ubicada en la equina de Aspen Avenue y Linden Avenue.

“Las especies, los tés, las semillas, las cremas, todo lo que necesitas para una carne asada y si no quieres trabajar, vamos a la Tepa, compramos salsas, arroz, frijoles, guacamole, tortillas, de todo”, dijo Marta Zabalza, codueña de Carnicería Tepa.

Y su especialidad, las carnes.

“La carne ranchera, que es la que más de la gente y de ahí todo lo que es carne para tacos, pollo, puerco, pastor y pues en realidad tenemos mucha variedad de carne de toda carne”, afirmó Leo.

Carnicería Tepa fundada hace 30 años.

“La idea surgió de que yo trabajaba con un tío que tenía carnicería y se me abrió la oportunidad de poner una carnicería por mí mismo y se me dio, y hasta ahorita se me sigue dando gracias a Dios”, aseguró Leo.

Ahora Leo, su esposa Marta y sus hijos, operan el negocio, ofreciendo una sazón única a su clientela.

“Nosotros tenemos una sazón especial que lo traemos desde Santa María, la mayoría de la gente se lleva ya su carne sazonada ya nomás para ponerla en el asador”, indicó Marta.

Y es que se trata de esta sazón, el cual está a la venta para que cualquiera pueda agregarle ese sabor que tanto deleita paladares de la Bahía.

Pero los clientes también regresan por ese buen trato y esas sonrisas que contagian.

“Yo trabajo en familia y todos los trabajadores son como mi familia”, dijo Leo.

“Toda la familia trabajamos aquí juntos, unos de una cosa, otros de cajeros o carniceros, otros en la cocina y así”, expresó Marta.

Agradecidos, también buscan cualquier oportunidad para servir a otros, en equipos locales o en su querido Jalisco.

“Échale ganas y paciencia. Se va a dar en diferentes en varios años y una vez que se establezca pues mantenerse, la cosa es mantenerse activo. El secreto del éxito la atención al cliente, lo que el cliente pida”, dijo Leo.