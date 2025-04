Juez ordena a administración Trump restablecer asistencia legal a niños migrantes no acompañados

Una jueza federal de California ordenó el martes al gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin un padre o tutor.

El 21 de marzo, el gobierno republicano rescindió un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, que brinda servicios legales a menores migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia legal subcontratados por el centro. Once grupos subcontratistas presentaron una demanda, alegando que 26,000 menores corrían el riesgo de perder a sus abogados; Acacia no es demandante.

Estos grupos argumentaron que el gobierno tiene la obligación, en virtud de una ley contra la trata de personas de 2008, de brindar asistencia legal a los menores vulnerables.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, otorgó una orden de restricción temporal el martes por la noche. Martínez-Olguín escribió que los defensores plantearon preguntas legítimas sobre si el gobierno violó la ley de 2008, lo que justificaba el retorno a la situación actual mientras el caso continúa. La orden entrará en vigor el miércoles y estará vigente hasta el 16 de abril.

“El Tribunal, además, considera que la financiación continua de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema migratorio”, escribió.

Se trata del tercer revés legal en menos de una semana para la ofensiva migratoria de la administración Trump, aunque todos podrían resultar temporales a medida que avanzan las demandas. El viernes, un juez federal de Boston dictaminó que las personas con órdenes de deportación definitivas deben tener una “oportunidad significativa” para argumentar en contra de ser enviadas a un país distinto al suyo. El lunes, otro juez federal de San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones para cientos de miles de venezolanos, incluidos 350,000 cuyo estatus legal expiraba el 7 de abril.

La Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que creó protecciones especiales para los niños migrantes que no pueden desenvolverse por sí solos en un complejo sistema migratorio, afirmó que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés.

La ley exige al gobierno garantizar, en la mayor medida posible, que todos los niños que ingresan al país solos cuenten con asistencia legal que los represente en los procedimientos y que los proteja del maltrato, la explotación y la trata de personas.

Los demandados, entre los que se incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reubicación de Refugiados, afirmaron que los contribuyentes no tienen la obligación de pagar el costo de la asistencia legal directa a los niños migrantes en un momento en que el gobierno busca ahorrar dinero. También señalaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la rescisión de un contrato que habría expirado a finales de marzo.

Acacia tiene un nuevo contrato con el gobierno para brindar orientación legal, incluyendo clínicas de "conozca sus derechos".

Pero los demandantes afirmaron que no solicitan la restitución del contrato; más bien, desean volver al statu quo, que consiste en gastar $5 mil millones que el Congreso asignó para que los niños tengan representación, declaró Karen Tumlin, del Centro de Acción por la Justicia, en una audiencia judicial el martes.

Añadió que la administración no puede simplemente eliminar los fondos sin proporcionar instrucciones sobre quién ayudará a estos niños.

"Deben asegurarse, en la medida de lo posible, de que exista un plan", afirmó.

Jonathan Ross, del Departamento de Justicia de EEUU, indicó que el gobierno sigue financiando actividades legalmente obligatorias, como las clínicas de "conozca sus derechos", y que las clínicas jurídicas pueden ofrecer sus servicios sin costo alguno.

"Siguen teniendo la libertad de prestar esos servicios pro bono", afirmó.

La jueza Martínez-Olguín fue designada por Biden.