Solicitan ayuda para trasplante de un niño de 18 meses

Un pequeño de 18 meses de Newark es ya un ejemplo de fuerza. Al pequeño Ezequiel Revuelta Ortiz, le diagnosticaron trombosis de la vena porta y está esperando un trasplante de hígado.

Los padres del niño se mantienen con esperanza. Son una joven pareja, padres primerizos, y nos dicen que desde que Ezequiel nació ha presentado varios desafíos médicos, y un trasplante de hígado le ayudaría a mejorar su calidad de vida.

“Su historia ha sido muy larga”, dijo Mia Ortiz, madre de Ezequiel. “Hemos pasado muchas cirugías, mucho tiempo en el hospital”.

Nos cuentan sus padres, Mia y Leo, que su primera cirugía fue a las 33 horas de nacido, y en una de esas visitas con el doctor recibió el diagnóstico.

“Nos enteramos cuando estamos en el hospital, ya tres o cuatro meses, y un doctor nos dijo que un órgano que tenía Ezequiel estaba demasiado grande”, recordó Mia. “Le dijo a los doctores que deberían investigar qué era el problema de por qué tenía el órgano tan grande. Y desde ahí nos dijeron que tenía porta vein trombosis”.

Trombosis de la vena porta ocurre cuando un coágulo obstruye dicha vena, la cual transporta sangre desde los órganos digestivos hasta el hígado.

“En ese tiempo los doctores nos aseguraron que no era tanto, que no era algo tan grave”, dijo Mia. “No nos sentíamos muy preocupados hasta que vino el tiempo de que nos dijeron que no lo podían arreglar de otra manera y ocupaba el trasplante”.

Ezequiel está en lista de espera para un trasplante de hígado, lo que le daría una oportunidad más.

“La esperanza que tenemos es nomás ver a Ezequiel ser un niño saludable, un niño que ya no sufra con todos sus problemas médicos y que pueda vivir su vida lo más normal”, dijo Mia.

Enfrentándose también a más gastos, por lo que la joven pareja pide la generosidad de la comunidad para ayudar a recaudar $30,000 a través de la Asociación de Trasplante de Órganos de Niños.

“La gente puede ayudar a Ezequiel donando en nombre de Ezequiel”, dijo Mia.

Tomando un día a la vez, nos dicen, y con el apoyo de su familia, ha sido clave en medio de las adversidades y desafíos médicos.

El ejemplo de fortaleza del pequeño Ezequiel es lo que da fuerzas a estos padres primerizos para continuar en su lucha, demostrando que la esperanza siempre perdura.

“Siempre hay una luz al final del camino”, dijo Mia.

La familia tiene entendido que el paciente promedio espera entre 6 a 10 meses para su trasplante, pero que depende de la necesidad del órgano en el área. Esperan que sea pronto para ellos. Es un proceso también muy costoso, pero que le daría una nueva esperanza a Ezequiel.

Cómo ayudar: Están recaudando fondos a través de la Asociación de Trasplante de órganos de Niños. Donaciones se pueden hacer en nombre de Ezekiel aquí: COTA.org/COTAforEzekiel

Nos aclaran que todo lo recaudado se irá directamente a los gastos relacionados con el trasplante.