Se llevó a cabo un memorial en San Francisco para víctimas de accidentes mortales

Muchos se reunieron frente al Ayuntamiento de San Francisco para el décimo Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Los organizadores, Walk SF y Families for Safe Streets, pintaron 317 pares de zapatos, llamados zapatos fantasma, para honrar a las víctimas que murieron en accidentes durante la última década en San Francisco. El monumento también incluía los nombres de los que fueron asesinados.

Antes del evento, los organizadores colocaron letreros conmemorativos en los sitios de accidentes de tráfico mortales en toda la ciudad.

"Es muy difícil cuando alguien pierde a un ser querido, especialmente a un hijo, es muy difícil", dijo Elizabeth Chavez, quien perdio a su hija tras un accidente en el 2013.

"Desaforadamente me la arrebataron a muy pequeña edad. Un conductor iba a exceso de velocidad en una zona escolar y atropelló a Aileen", dijo.

No fue hasta hace 10 años que la ciudad se propuso Vision Zero, un enfoque proactivo para poner fin a las muertes y lesiones relacionadas con el tráfico.

"En el transcurso de los últimos 10 años de que la ciudad aprobó la política Vision Zero, en promedio 500 personas al año han sufrido accidentes. También creemos que a menudo no se denuncia. No todo el mundo va en una ambulancia a SF General", dijo Jodie Medeiros, directora ejecutiva de Walk SF.

Activistas tambien le exigieron a la ciudad de San Francisco que modifique 900 intersecciones propensas a accidentes de transito y dicen que se anticipa que terminen esto para finales del 2024. Lo que buscan son cambios donde esta el cruce peatonal marcado con líneas blancas. Además buscan que pinten líneas separando a los carros de las personas al momento de cruzar la called.

“Es importante tener diseño de calles para la seguridad de la gente", dijo es senador Scott Wiener.

En el memorial del domingo, los líderes de la ciudad, los organizadores y la agencia de tránsito leyeron los nombres de cada víctima durante la última década.

“Solamente le pedimos a los conductores que sean un poquito mas precavidos", dijo Chavez.