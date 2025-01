Residentes de Santa Rosa reaccionan ante incendios al sur de California

Después de perder su casa en el catastrófico incendio de Santa Rosa en el 2017, Judith Chapansky aún arrastra las secuelas de la experiencia.

“Pero no he podido encontrar un lugar donde me siento tranquila, y que ahí me quiero quedar”, indicó Judith.

Observar lo que está pasando en el sur del estado reabre y remueve las heridas de lo sufrido, y no solo a ella.

“Es muy traumante porque ya lo vivimos aquí y es algo con lo que tenemos que lidiar año con año”, expresó Alma Mendez, perdió su casa en incendio de Santa Rosa.

Aunque lo más valioso es haber salido sanos y salvos, Judith explicó que tampoco es posible subestimar el impacto de la perdida.

“Cuando uno pierde todo, sientes como que haz fallecido, porque te sientes sin identidad, te sientes un poco perdida”, afirmó.

Renovó su casa y ha hecho dos intentos por volver a vivir en ella.

“Traté de regresar para ver si podía regresarme, sentirme tranquila y no”, afirmó Judith.

Ahora ha decidido que la venderá en los próximos meses.

“La vida te puede traer este tipo de cambios, y entender que te tienes que adaptar”, dijo Judith.

Alma siente que la experiencia le ha dejado otras lecciones.

“En una ocasión se me olvidó mandar un pago, y pasó lo de los incendios, entonces no tenía un vehículo asegurado, y pues ahí aprendí mi lección, que no hay que dejar las cosas para después porque uno no sabe lo que puede pasar”, añadió Alma.

Sea cual sea el camino superar la perdida es posible.

“Todavía hasta este momento buscan cosas que piensan que todavía tienen, y eso me pasa a mi todo el tiempo”, aseveró Alma

Aún cuando en el momento sea todo oscuridad, es posible con tiempo y paciencia.

“Platicar con otras personas que han sufrido igual, y que han tenido la misma experiencia, y que te pueden decir no está mal si todavía te sientes así”, dijo Judith.