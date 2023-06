Inquilinos denuncian supuestas represalias en su contra por parte de su arrendador en Santa Rosa

Con carteles en mano, un grupo de residentes de Santa Rosa se reunieron para denunciar acciones que llaman injustas de parte de su arrendatario.

Eduardo Escamilla y su esposa Luisa tienen su casa en el parque de casas móviles Sunset y aseguran que todo comenzó tras haber ganado parte de una demanda en contra del propietario.

“Es muy injusta, él está tomando represalia contra nosotros. Nosotros siempre le hemos pagado la renta”, aseguró Luisa.

La demanda que interpusieron 12 residentes y que comenzó en 2020 alegaba, en parte, cobros injustificados como explican miembros del Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía.

“Sí, ganaron dinero porque desde 2017 y hasta el 2019, les estaban aumentando la renta ilegalmente, y ahora la señora Luisa y el señor Eduardo están pasando por un desalojo y la manera en cómo llegó el desalojo después de unos meses de ganar la demanda se siente como una represalia”, explicó Beatrice Camacho, vocera del Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía.

El propietario, quien no quiso hablar en cámara, le comentó a Telemundo 48 que la familia no presentó la documentación necesaria para hacer modificaciones a una parte del techo de la casa, que les envió notificaciones por 4 meses sin recibir respuesta, y que por no cumplir con las reglas del lugar se emitió una orden de terminación de contrato efectiva el 21 de junio.

Telemundo 48 intentó comunicarse con el abogado que representa al propietario, pero no hemos obtenido respuesta.

“Tengo las pruebas que le mandé texto y en el último texto le dije que le avisara a su jefe porque no quería tener problemas como el que ahora estoy teniendo”, afirmó Eduardo.

Los inquilinos añadieron que la estructura que construyeron alrededor de su vivienda está certificada con un permiso del inspector de la ciudad.

Ya pasó más de un mes de la fecha que impuso el propietario, ellos siguen viviendo ahí pero no les han permitido pagar la renta, ahora su futuro será decidido por un juez.

“Estamos también trabajando con un abogado que trató de agarrar un “reasonable accomodation” para darles más tiempo por la salud de Eduardo, pero también vamos a estar trabajando con abogados de ayuda legal del condado Sonoma para ayudar contra este desalojo”, aseveró Camacho.