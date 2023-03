Temen quedarse en la calle: residentes hispanos piden control de renta en Santa Rosa

Decenas de inquilinos, en su mayoría hispanos, acudieron el lunes en la noche a una reunión en el Ayuntamiento de San Rafael para exigirle a las autoridades que impongan un control de renta para así evitar desalojos en la ciudad.

Con pancartas en mano con mensajes como “no más desalojos” y “no más injusticias” los presentes aseguraron que temen quedarse en la calle si no se toman las medidas necesarias.

Irene de León compartió su testimonio luego de ser desalojada el año pasado de un complejo de apartamentos en el área del Canal tras notificar que sus cuatro hijos llegarían de Guatemala.

“Me dijeron que sí, de hecho, me subieron la renta, pero cuando ya mis hijos llegaron me dijeron que me moviera el mismo mes que ellos llegaron”, relató Inés.

La madre de familia aseguró que los arrendatarios no le dieron los 30 días de aviso que estipula ley para desalojar la propiedad.

“Para mí fue demasiado injusto, me tiraban las cosas, me tiraban las cosas de mi hija”, indicó Inés.

Así como Inés, otras personas también relataron el calvario que han sufrido tras ser desalojados.

“Me fui a rentar un garaje con los niños y así he estado de salto en salto porque todavía no he podido encontrar apartamento”, dijo Inés.

Luis Martínez quien lleva viviendo más de 20 años en San Rafael también tiene una familia de cinco y asegura que ha sido imposible encontrar un lugar más grande donde vivir.

“Los requisitos para agarrar una vivienda es que debe ganar tres veces más de lo que cuesta la renta ósea si cuesta $3,800 yo debería ganar $11,000 se me hace algo injusto”, aseveró Luis.

Kate Colin, alcadesa de San Rafael, dijo que considerarán estas recomendaciones para buscar una solución.

La próxima reunión del Concilio se realizará el 20 de marzo.