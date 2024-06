Líderes locales de SF y SJ reaccionan ante fallo de la Corte Suprema sobre los indigentes

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia permitirá a todas las ciudades del país multar y arrestar a personas que vivan en las calles.

En San José, el alcalde Matt Mahan, reacciona a este anuncio.

“Esta decisión de hoy de la Corte Suprema es una herramienta para las ciudades para reforzar nuestras leyes, pero no cambia mucho nuestro programa”, explicó Mahan.

Mahan aseguró que San José seguirá con el programa de crear más espacios habitacionales para desamparados y de mover a los indigentes a albergues comunitarios, pero el alcalde también le envió un mensaje al gobernador Gavin Newsom.

“Le hago un llamado al estado para que implementen un programa comprensivo a nivel estatal para cada condado, cada ciudad, para que mantengan la responsabilidad de expandir la capacidad en los albergues y tratamiento médico para los indigentes” , indicó Mahan.

Por su parte, London Breed, alcaldesa de San Francisco aseguró lo siguiente:

“Aquí en San Francisco estamos en el proceso trabajando para implementar una nueva política como respuesta al fallo de la Corte Suprema asegurándonos que estamos preparados con personal entrenado para salir a las comunidades y ofrecer albergues y apoyo, pero con este fallo lograremos hacer aún más”, aseveró Breed.

Nisha Kashyap, vocera de la organzación Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, expresó que esta decisión es peligrosa.

Ella es también la abogada encargada de litigar una demanda en contra de la ciudad y condado San Francisco sobre las tácticas que San Francisco implementó en el pasado para remover los

campamentos de indigentes de las calles.

“El fallo que emitió la corte no afecta la demanda en contra de San Francisco ya que tiene que ver con otros problemas ajenos a la decisión de hoy”, aseveró Kashyap.

También aclaró que en el 2016 los residentes de San Francisco aprobaron una ley que obliga a la ciudad a ofrecer albergue antes de desocupar cualquier campamento y espera que la ciudad cumpla con sus propias leyes y políticas.

Por su parte, Newsom dijo a través de un comunicado que con este fallo:

“La Corte Suprema de Justicia provee a las autoridades estatales y locales la autoridad definitiva para implementar políticas para remover campamentos inseguros de las calles”.

Mahan dejó en claro que seguirán ofreciendo la ayuda necesaria a las personas indigentes de San José.