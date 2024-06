Sacred Heart Community Service ofrece programa de verano, desayunos y almuerzos gratis en San José

Sacred Heart Community Service estará distribuyendo desayunos y almuerzo gratis y además ofrecerá un programa de verano para apoyar a los niños en las actividades que necesiten en San José.

“A mí me gusta mucho porque es algo que me apasiona, cuando me decían que si quería ser voluntaria al principio me daba miedo, y ahorita que he crecido y me he dado cuenta que es algo bueno me abre las puertas para muchas oportunidades”, aseguró Evelyn Hernández, voluntaria de Sacred Heart.

Alejandro González, coordinador del programa, indicó que la organización ofrece este programa de verano para ayudar a los pequeños.

“Con tanta tecnología y video juegos a veces los niños se quedan en eso y pierden su aprendizaje en el verano, pero aquí pueden practicar las materias, aquí lo pueden hacer y si necesitan más apoyo aquí también se lo damos, también les proveen desayuno y almuerzo gratis”, enfatizó González.

La academia de verano es de lunes a jueves de 8:00 a.m., a 2:30 p.m., en el Centro Comunitario del Sagrado Corazón ubicado en el 1381 S 1Street en San José.

Para ser parte de la academia de verano debes cumplir con los siguientes requisitos:

Entregar las calificaciones más recientes por estudiante (calificaciones de marzo)

Tener un contacto de emergencia

Información del doctor, dentista, alergias, etc

Un padre/tutor debe estar presente para inscribir a los estudiantes ( sin excepciones)

Cuentan con 100 cupos y hasta el lunes en la tarde sobrepasaban las 70 inscripciones.

Los desayunos y almuerzos gratis son para niños menores de 18 años, sin importar sin son o no parte del programa de verano. La comida la entregan de lunes a jueves de 7:30 a.m., a 8:30 a.m. y de 11:30 a.m., a 12:30 p.m.

El 19 de junio estará cerrado por ser día feriado.