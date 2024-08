Armado con un rifle: sospechoso ingresa a vivienda a robar en San José

Una madre de familia teme por su vida y la de sus hijos luego de que un hombre presuntamente ingresara a robar a su vivienda portando un rifle en San José.

La víctima, quien prefirió no ser identificada, habló con Telemundo 48 y nos contó que se encontraba de vacaciones con su familia cuando las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso ingresando a la casa.

Todo ocurrió el 12 de agosto antes de las 5:00 a.m.

En las imágenes se ve al sospechoso salir de la vivienda corriendo mientras se tapa su rostro con una sombrilla.

“Cuando me percato el día anterior había ingresado a las cuatro y algo de la mañana. Entra por primera vez con una máscara. Él revisa como todo alrededor de las cámaras, vuelve y sale y cómo a los 15 minutos ingresa, pero ingresa con una cobija en la cabeza”, relató la víctima.

Según la madre de familia el intruso se llevó joyas, un iPad y dinero en efectivo.

La víctima aseguró que lo que más le preocupó fue un video captado el 11 de agosto en la mañana donde se puede ver al sospechoso armado con un rifle.

“Le doy gracias a Dios que no estábamos ahí porque con mis hijos y mi hermana que viven allí, digo Dios mío de lo que nos hemos librado”, indicó la mujer.

Ella aseguró que el sospechoso es uno de sus vecinos.

La mujer reportó lo ocurrido a la policía y compartió con nosotros imágenes de las autoridades cuando afirmó que llegaron a la casa de su vecino.

“Ayer intentaron arrestarlo, pero no pudieron porque se voló”, dijo la madre de familia.

La policía le confirmó a Telemundo 48 que siguen buscando al sospechoso y que el caso fue transferido a la fiscalía.

“No he podido conciliar el sueño porque no puedo estar en mi casa, tengo que buscar a dónde ir. No puedo ir por mis cosas también”, indicó la afectada.

El miércoles aseguró que ha estado recibiendo notificaciones de que el sospechoso está usando el iPad que le robó.

“Es triste porque uno espera que pueda haber protección con hijos y que prácticamente se siente vulnerable en todo el sentido de la palabra”, aseveró la víctima.

Es importante saber que existen varios tipos de ordenes de restricción, en este caso, la victima puede solicitar una orden de violencia armada.

Para más información sobre los diferentes tipos de órdenes de restricción visita la página https://www.courts.ca.gov/ .