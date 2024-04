Hispano denuncia que la misma persona le ha robado $20,000 en herramientas en San José

Un trabajador hispano denunció ante las cámaras de Telemundo 48 que ha sido víctima de robo varias veces presuntamente por la misma persona en San José.

La víctima, quien prefirió no ser identificado, nos mostró los videos de los robos que han ocurrido desde noviembre del año pasado.

En las imágenes se puede ver al sospechoso robando la camioneta roja de la víctima a plena luz del día.

El suceso ocurrió el miércoles en un vecindario al este de la ciudad.

“Se llevaron la camioneta, yo tenía mis cosas personales como mi identificación, la cartera, cheques de mi compañía en Story Road y white sí encontramos la laptop que nos dio la ubicación”, explicó la víctima.

El afectado afirmó que la policía encontró su camioneta robada esa misma noche a menos de tres millas de distancia.

“La camioneta pasó por aquí, la policía andaba persiguiendo a los muchachos se salieron de la camioneta encontraron a uno y estuvo el helicóptero, cerraron todas las calles pero al muchacho que detuvieron dijeron que no tenía suficiente evidencia para detenerlo y lo dejaron ir”, explicó la víctima.

Situación que afirmó le cuesta entender.

“Se da cuenta que si es él, tengo cinco o seis videos que se los hemos dado a la policía, pero dicen que no tienen suficiente evidencia, pero esa era la única persona que estaba corriendo, cómo van a decir que no, no tenía ni zapatos y andaba escondido”, dijo la víctima.

Él aseguró que el mismo sospechoso ha robado otros autos de su compañía, incluyendo un catalizador y sostuvo que estos vídeos son la evidencia que, según la víctima, se remonta a hace cinco meses

“Desde el mes de noviembre es donde hemos estado sufriendo que nos han estado robando la herramienta del trabajo, han estado viniendo a robar en la noche, en el día ya se les hace normal nos han robado como unos $20,000 en herramientas”, aseveró la víctima.

Telemundo 48 se comunicó con la policía y nos informaron que los sospechosos huyeron del vehículo antes de que pudieran ser identificados.

Una persona de interés fue detenida, pero los oficiales no tenían suficiente causa probable en la escena para realizar un arresto. No obstante, se recopilaron pruebas y la investigación está en su curso.

“Se siente uno impotente el saber que ellos pueden volver a hacer lo que quieran porque la policía no hace nada, y que ahora tenemos que andar con más cuidado y estar preocupados de que si van a llegar porque ya saben que los denunciamos”, indicó la víctima.

Mientras arrestan al sospechoso el afectado relató que ha tenido que ingeniárselas para proteger el trabajo que le da de comida a su familia.

“Ahora tenemos que dormir hasta en los autos por cualquier cosa. Esto no tiene sentido como el criminal tiene más derecho que quien está recibiendo el daño”, añadió la víctima.

La policía dijo que la persona de interés no estaba dentro del auto robado cuando fue detenida y agregaron que a veces los videos no muestran claramente las facciones de una persona por eso tienen que analizarlos detalladamente.

Aseguraron que las pruebas que encontraron en la escena como huellas dactilares serán importantes para identificar al sospechoso y arrestarlo.