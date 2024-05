Pareja hispana demanda a su arrendador; aseguran vivir en condiciones inhabitables en San José

Una familia hispana está demandando a la dueña que les renta su unidad ya que aseguran que su vivienda se encuentra en malas condiciones en San José.

Telemundo 48 habló con la pareja para constatar en las condiciones que viven y sus abogados nos explicaron que la demanda se presentó el martes en la mañana en la corte de Santa Clara.

Demetrio López y su esposa han vivido en el anexo de una casa desde hace poco más de un año en condiciones que, según ellos, son inhabitables.

“Este es el baño, lo que he visto es el moho ahí, los clóset están en malas condiciones y se salen del carril y mire aquí la lámpara”, indicó Demetrio.

Él aseguró que la dueña no solucionaba estos problemas y él, al tener una discapacidad y problemas de salud que requieren que se hagan diálisis, decidió en enero pedir una inspección.

“Me di a la obligación de hablarle a la ciudad porque la señora no tiene permiso para rentar, vino la ciudad, inspeccionó la vivienda y ahí empezaron todos los problemas”, explicó Demetrio. “Mi medicamento lo tengo que tomar con comidas y por culpa de que nos quitó la estufa estamos pagando comida y no tenemos dinero y a veces aguantamos hambre”.

El afectado agregó que la dueña de la vivienda les entregó una orden de desalojo después de la inspección de la ciudad, por lo que demetrio buscó asesoría legal y ahora está demandando a su arrendadora.

“Estamos demandando porque la unidad que se le ha rentado a nuestros clientes no es una unidad legal, ni está certificada para ser construida con todas las reglas y leyes para ser segura y habitable. En este momento no puedo hablar mucho de lo que estamos pidiendo en la demanda, pero lo que sí puedo decir es que pedimos que la dueña tome acción para reparar los problemas que existen en la unidad y que recompense a nuestros clientes por los daños que han tenido al vivir en estas condiciones por tanto tiempo”, aseveró Bryan E. Soria, asistente legal con el Grupo Legal MacDonald.

Telemundo 48 contactó a la dueña de la unidad, para preguntarle sobre esta acción legal y nos dijo no ha recibido los documentos de la demanda.

“No, me estoy enterando por ustedes ahorita, no sabía nada”, dijo Ignacia Marmalejo, dueña de la propiedad.

Ignacia enfatizó que lleva meses buscando asesoría legal.

“He ido a tocar puertas a donde quiera, con la policía, el sheriff, me mandan a la ciudad y a muchas oficinas, voy y me regreso llorando porque no hay ayuda para los dueños”, dijo Ignacia.

Le preguntamos por las irregularidades encontradas por la ciudad en la inspección y nos respondió:

“Sí, ahí reconozco porque me di cuenta cuando llamaron a la ciudad y el señor de la ciudad me dijo que la estufa y los estos cosos, y que tengo que dejar la casa como está, yo me asusté y traté de buscar ayuda porque creí que se iban a salir porque no pueden vivir ahí”, añadió Ignacia.

La propietaria también nos dijo que Demetrio y su esposa no le han pagado la renta desde el mes de enero, información que pudimos corroborar con demetrio.

La acción legal fue presentada en el condado Santa Clara y la siguiente parte en este proceso es que la dueña responda a la demanda.

Tanto la familia de Demetrio como la dueña dijeron que esta situación ha escalado a un nivel que temen salir de sus respectivas casas.

Por su parte, la ciudad nos confirmó a través de un correo electrónico lo siguiente:

20/12/23: Code Enforcement recibió una queja sobre un cobertizo ocupado ilegalmente ubicado en el 1771 Florida Avenue.

11/01/24: La aplicación del código inspeccionó la propiedad y el inquilino estaba presente. El inspector descubrió que la unidad es en realidad una adición a la casa, no un cobertizo independiente. La ampliación se construyó legalmente en 1985. La investigación del personal encontró que la unidad fue modificada ilegalmente (sin permisos) para incluir una cocina completa, un baño y un dormitorio con electricidad y plomería. Code Enforcement emitió un aviso de inspección informando al propietario que debe eliminar las modificaciones a la propiedad u obtener la aprobación con un permiso, y que se deben instalar alarmas de humo y monóxido de carbono de inmediato. Nuestras notas de caso no muestran nada que indique que era necesario cesar la ocupación. El inspector le dio al inquilino una copia de los Derechos del Inquilino.

24/01/24 y 20/03/24: las conversaciones con el hijo del propietario y el propietario revelaron que la familia expresó que desea revertir la unidad a la adición previamente aprobada.