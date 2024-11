Sabías que reservar puestos de estacionamiento en calles de San José es ilegal

Un residente de un vecindario en San José aseguró estar frustrada debida que sus vecinos supuestamente reservan espacios de estacionamiento en la calle dejándola ella sin un lugar donde para su automóvil.

Telemundo 48 visitó el viernes el área y encontramos conos, botes de basura y escombros.

“Mi problema es que me toca parquear como otras cuatro cuadras lejos de mi casa”, dijo la residente, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato por miedo a represalias. “Mis vecinos toman sus botes de basura, sus conos particulares y los estacionan en los parking públicos de la calle, prohibiéndole a la gente parquear”.

Esto ocurre en el área de Sunwood Drive.

Telemundo 48 revisó el horario de recolección de basura en el sitio de la ciudad y confirmamos que el día de recogida es martes, pero el viernes, lo botes de basura siguen afuera.

“Mi preocupación es que me pase algo en la noche, yo tengo mi hijo y me da miedo caminar tantas cuadras muy oscuro y de noche, y el otro tema que me preocupa es que le pase algo mi auto”, indicó la afectada.

Ante esta situación nos comunicamos con el Departamento de Transporte en busca de respuestas.

“No está permitido, en primer lugar, reservar un espacio de estacionamiento en la calle a menos que pases por el proceso para obtener un permiso”, indicó Colin Heyne, vocero del Departamento de Transporte de San José.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Aunque no se les imponen multas a los residentes por esto, alientan a las personas a contactar al Departamento de Transporte para reportar esta actividad y recoger dichos artículos al (408) 794-1900.

Autoridades aseguraron que este reporte se puede realizar de forma anónima si no quieres problemas con tus vecinos.

Si sospechas que alguien se presenta en tu calle para arrojar basura ilegalmente, puedes contactar al 311 en San José.

“Yo espero que el departamento de vehículos pueda ayudarme a poder respetar legalmente lo que es correspondiente para cada quien y que aquí que poder quitar estos conos que obstaculizan el momento de cualquier hacer”, dijo la residente.

Heyne enfatizó que el hecho de que la acera este frente de tu casa no significa que sea exclusivamente tu espacio, por ello dejar objetos en la calle con el fin de apartar estacionamiento va contra de la ley.

En caso de que los residentes quieran tramitar un permiso para reservar un espacio de estacionamiento en caso de realizar una construcción en su vivienda o tener una reunión familiar pueden comunicarse con el Departamento de Transporte para obtener un permiso para ese día específico.