Residentes de San José buscan mantener las tradiciones mexicanas con las posadas navideñas

Las posadas navideñas son una de las celebraciones más icónicas en México ya que representan la cultura, espiritualidad y festividad.

“Es una forma de unificar y es una forma de festividad, y es una forma de poder dar alegría al nacimiento del niño Jesús”, indicó Humberto Arévalo.

Las posadas son una festividad mexicana que, de acuerdo al catolicismo, conmemora el nacimiento de Jesús, se escenifica la peregrinación de María y José a Belén pidiendo refugio.

Se organizan dos grupos: el primero pide alojo como peregrinos, y el segundo los reciben. durante el recorrido se hacen oraciones y cantos.

“Esto representa mucho de la cultura que tenemos en México”, afirmó Jesús Ramírez.

“Por mi cultura y por hacer estos eventos, así me recuerda de dónde vengo”, indicó Jade Gómez.

Y una tradición que conecta a nuestras raíces, tanto para los grandes como los chiquitos.

“Se trata de diosito y de la virgencita cuando nació”, expresó Natalie Moran.

Ponche, tamales, piñatas, bolos, y música, el espíritu navideño mexicano trasciende fronteras.

Algo que padres de familia quieren asegurarse se mantenga viva en las nuevas generaciones.

“Para inculcarle sus raíces, para que no las pierda, me encanta inculcarle el español, para que no pierda todo eso”, indicó Paola Sotelo.

Son también una oportunidad para compartir tiempo en familia y amigos, tal como se vivió con la organización Federación Jalisco Internacional en San José.

Además de destacar el pasaje bíblico, recreando el sentido de comunidad y convirtiendo la tradición en un puente entre la herencia mexicana y la vida fuera del país de origen.

“Esto es lo que nos une, esto es lo que nos da una identidad como una nación. También, y al final de cuentas es lo que nos unifica”, aseveró Humberto Arévalo.