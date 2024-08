Ladrón habría ingresado a robar por el ducto de ventilación de restaurante en San José

El dueño de un negocio en San José aseguró que un ladrón habría ingresado a robar a su negocio por la campana de ventilación.

El hecho ocurrió en el restaurante John’s of Willow Glen el lunes en la noche.

El martes, un cartel pegado en la puerta del negocio le notificaba a su clientela que estarían cerrados debido a lo ocurrido.

Antonio Carmona aseguró que recibió una llamada en la que le informaban que alguien había entrado al restaurante. Cuando llegó, se dio cuenta de que ya no estaban las dos cajas registradoras y que había daños en la cocina.

Carmona dijo que cree que el sospechoso ingresó por el techo y la campana de ventilación ya que se dio cuenta que las tuberías de gas estaban dañadas y encontró un ladrillo sobre la estufa.

“Los daños que están en la cocina son muy grandes porque la persona que entró por ese lugar quebró unas partes que se necesitan reemplazar y cuestan más de lo que se robaron, más de $4,000”, indicó Carmona.

Por los daños, indicó que no pueden cocinar y por eso tuvieron que cerrar por el día.

“Todo nuestro personal, los meseros, los cocineros, ellos están esperando ese día para trabajar”, dijo Carmona.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Oscar es uno de los empleados que trabaja en la cocina.

“Es algo que no se espera en ningún momento, lastimosamente, hay personas que andan haciendo el mal, hay cosas que no se pueden evitar, pero sí es un poco triste a un cierto punto, porque es un mal que se hace, y afecta mucho al restaurante”, afirmó Oscar.

Carmona piensa que la persona que entró después salió por la puerta de atrás de la cocina.

“Tenemos cámaras pero la cámara no alcanzó captar la persona que salió por esa parte”, aseveró Carmona. Es como si tenían todo planeado, porque entraron por la parte de la cocina que obvio no hay censores y la alarma empezó a trabajar cuando salieron”, afirmó Carmona.

El comerciante espera poder abrir de nuevo pronto, pero aún no sabe si se harán todos los arreglos que la cocina necesita para mañana.

“Muy sorprendido, porque aquí en Willow Glen, la mayoría de las personas me conocen y saben que he trabajado por muchos años, me apoyan, me dicen, vamos, vamos”, dijo Carmona.

Telemundo 48 contactó a la policía para saber más detalles del caso, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.