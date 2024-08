Pequeño de 11 años sufre quemaduras tras voraz incendio en vivienda de San José

Un pequeño sufrió quemaduras tras desatarse un incendio en una vivienda ocurrido el sábado en la tarde al este de San José.

El siniestro se registró a las 2:45 p.m., en un inmueble ubicado en la cuadra 2400 de Clyda Drive.

Vecinos del lugar relataros los momentos de angustia que vivieron durante el incidente.

“Tengo mi virgen aquí, y yo no más decía: ay madre mía, ayuda a esa familia y ayúdanos a nosotros también”, recordó Nora Alcaraz, residente. “Ay no, pues estuvimos todos en una desesperación. Salimos todos corriendo, gritando, llorando no hallábamos ni qué hacer”.

Un niño, de 11 años, según los vecinos, estaba dentro de la unidad y sufrió quemaduras. Los bomberos aún no han compartido una actualización sobre su estado de salud.

“Era algo muy triste porque se estaba quemando ahí, y nosotros no sabíamos que había alguien adentro, entonces de repente sale el niñito quemadito, solito”, dijo Viridiana Sandoval, vecina de la casa incendiada.

Fue entonces cuando, según Nora, su hijo vio al menor y lo auxilió.

“Miró al niño, era un niño que venía corriendo con los pies bien ensangrentados, y ya él y mi sobrina fueron los que fueron a rescatarlo”, afirmó Nora.

La intensidad de las llamas requirió la respuesta de 10 camiones de bomberos.

Residentes aseguraron que escucharon cinco explosiones y que había mucho humo negro.

La causa del incendio aún continúa bajo investigación.

Al menos unas 20 casas se quedaron sin electricidad a causa de este siniestro.

Viridiana quien vive a la par de donde ocurrió el siniestro dijo que el fuego comenzó en el patio frontal de la vivienda y agradece que su casa no sufrió daños.

“Gracias a Dios, por milagro no. Nada más las ramitas de los árboles, pero es todo, gracias a Dios”, indicó Viridiana.

El lunes, los bomberos regresaron al lugar para inspeccionar la estructura que fue declarada pérdida total.