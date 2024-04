Inauguran complejo de viviendas asequibles en San José

El lunes se inaurguró un complejo de viviendas asequibles que ofrece rentas bajas de $1,500 en San José.

El lugar llamado Solaire, ubicado en Auzerias Street, beneficia a familias de bajos recursos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Me sentí muy orgullosa nuevamente porque me había sentido como fracasada de que tuve que dejar mi apartamento y tuve que estar homeless por un año con mis hijas, so cuando me dieron la oportunidad dije, ok. home! y con orgullo lo digo porque es una propiedad hermosa, nueva”, aseguró Cindy Hernández, residente del complejo

Cindy aseguró que fue el alto precio de la renta lo que la dejó sin un techo, pero ahora vive en un apartamento de dos habitaciones con sus niñas y solo debe pagar alrededor de $2,000 al mes, precios que no se encuentran en otra parte de la Bahía y menos tan cerca del centro de San José.

Este edificio cuenta con un centro de ejercicio y un amplio jardín.

“Esto es parte de nuestro trabajo para ponerle fin a la era de los campamentos en San José”, indicó Matt Mahan, alcalde de San José.

Se invirtieron $26 millones de la medida A para hacer este proyecto.

Los apartamentos tienen 130 unidades y de estos 64 son destinados para personas sin hogar, y la otra mitad para familias que tengan ingresos por debajo del 50% o 60% de los ingresos promedios de la zona.

El condado de Santa Clara fue el encargado de elegir a las personas sin hogar que se beneficiarían de estos apartamentos, seleccionándolos de la lista del Departamento de Vivienda Asequible.

“Nosotros trabajamos muy de cerca con la gente que no tiene un hogar, el año pasado ayudamos a más de 2,000 personas que estaban sin vivienda y nuestro equipo está apoyándolos todo el tiempo hasta días como hoy cuando ellos se pueden mover a su hogar”, afirmó Llizette Calderón, consejera de rehabilitación del Departamento de Viviendas Asequibles del condado Santa Clara.

Este proyecto tomó cuatro años en construirse y la organización a cargo fue Edén, quienes explicaron que aún reciben solicitudes para nuevos residentes.

“Todavía tenemos ocho estudios y once departamentos de dos recámaras, la renta para estas unidades será de $1,500 a $2,500 dependiendo del ingreso de cada persona”, añadió Diego Terreros, desarrollador de proyectos con Eden Housing.

Para registrarte puedes llamar al número telefónico (408) 564-5247 o escribir al correo electrónico solaire@jsco.net.

“Que apliquen, que apliquen y no se espanten porque sé que el proceso es muy largo y cansa pero aplica porque is worth it, estoy yo con una dicha que le agradezco a Dios que me puso en ese camino y tengo un hogar al que llamar casa”, aseveró Cindy.