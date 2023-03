Identifican a sospechoso de asesinar a su esposa en una vivienda en San José

La policía identificó a Alejandro Mozo-Crisostomo, de 46 años, cpmo el hombre sospechoso de asesinar a su esposa la semana pasada en una vivienda en San José.

Mozo-Crisostomo supuestamente llamó a la policía el 14 de marzo para reportar un incidente en la cuadra 1300 de Foxdale Loop.

Alrededor de las 7:00 a.m., oficiales acudieron al lugar donde hallaron a una mujer inconsciente que no respiraba. La mujer, que aún no ha sido identificada, fue declarada muerta en el inmueble.

El sospechoso fue detenido en la vivienda y enfrenta cargos por homicidio.

El motivo y las circunstancias del homicidio aún se encuentran bajo investigación.

Este es el quinto homicidio ocurrido en la ciudad en lo que va de año.

Si tienes información sobre el caso comunícate con el detective sargento Martinez (#3934) o el detective Ancelet (#4173) vía email at 3934@sanjoseca.gov o 4173@sanjoseca.gov. También puedes llamar al (408) 277-5283.