Exhibición de luces en parque de San José ofrece noche solo para bicicletas

Una exhibición de luces en San José ofrece una visión única de cómo los visitantes pueden conducir por el parque.

En History Park, los organizadores esperan que cerca de 600 ciclistas visiten el domingo para ver las luces navideñas.

"Es más relajado, puedes detenerte y hablar con la gente. No estás atrapado dentro de un auto. Creo que es genial", dijo John Schmitz de Sunnyvale.

Ciclistas, jóvenes y mayores, recorrieron el parque y algunos incluso adornaron sus bicicletas.

Christmas in the Park organiza el evento, pero después de la solicitud de un ciclista, la organización decidió ofrecer una noche solo para bicicletas.

"Christmas in the Park tiene que ver con la inclusión, pero algunas personas no conducen o no quieren conducir, por lo que queríamos que lo experimentaran de la manera que necesitaban experimentarlo", dijo Debbie Degutis, directora general de Christmas in the Park.

El dinero recaudado en el evento apoyará la exhibición de la organización en el centro de San José, a la que le faltan $100,000 para el evento de 2025.

"Como no estamos recibiendo las donaciones que esperábamos, estamos considerando tener que cambiar las cosas el próximo año debido al déficit que tenemos en este momento", dijo Degutis.

Aunque el domingo fue la única noche en la que se permite el paso de ciclistas, la comunidad puede acudir en autos hasta el 31 de diciembre.