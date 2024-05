Distritos escolares dejarán de recibir fondos federales para centros de salud mental  en San José

Los fondos federales destinados en parte a centros de bienestar en las escuelas públicas están por terminarse, así que, en los próximos meses, los distritos escolares tendrán que intentar mantener estos lugares abiertos con otro tipo de ayudas.

Juan Cruz, superintendente del Distrito Escolar Franklin McKinley en San José le mostró a Telemundo 48 el espacio designado para atender las necesidades de apoyo emocional y salud mental que tienen los estudiantes de la primaria George Shirakawa Sr.

“Si los niños no se sienten bien, no van a venir a la escuela, no van a poder estar enfocados en las materias”, indicó Cruz.

El detalle es que los fondos del Plan de Rescate Estadounidense que ayudaron a financiar en parte estos centros ya no estarán disponibles después de septiembre.

“Los fondos federales que nos dio ahora que regresamos de la pandemia ya se están terminando, pero también tenemos otros fondos estatales”, dijo Cruz.

El distrito cuenta con trabajadores sociales y 15 centros de bienestar en los que invierten $250,000 si el lugar opera a capacidad completa.

“Este año que viene todavía tenemos ese dinero que hemos designado para esos servicios. Tenemos para dos años, a menos que en el estado las finanzas se vengan a bajo”, explicó Cruz.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Eastside San José aseguró que ya tienen 10 años con estos centros.

Pero que se han vuelto lugares prioritarios dentro de su plan educativo por lo que constantemente están buscando fondos para financiar las 13 instalaciones que tiene el distrito.

“Centros donde los estudiantes te van un lugar seguro, pacífico, calmado, donde puedan tomar un descanso de sus clases o ayuda para su bienestar mental”, indicó Teresa Márquez, superintendente asociada del Distrito Eastside Union High School.

Actualmente, no anticipan cierres ni reducción de los servicios.

“Nosotros acabamos de recibir un presupuesto del condado de específicamente del Valley Health Foundation por casi $2 millones para seguir el trabajo de nuestros espacios de bienestar y calma para nuestros estudiantes”, dijo Márquez.

En un comunicado la portavoz del Distrito Escolar Unificado de San José indicó:

“Los consejeros y enfermeras son personal del distrito y no fueron contratados con fondos de subvención. Precisamente para no sufrir la pérdida de programas en caso de una reducción de fondos”.

Agregaron que sus centros de bienestar no se verán impactados, algo que tranquiliza a los padres de familia.

“Qué bueno saber también porque si le ocurre algo a uno también ya uno acude aquí y le ayudan también”, indicó Edith Solórzano, madre de familia.