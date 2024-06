Aprueba millones de dólares para afrontar la crisis de desamparados en San José

Autoridades municipales de San José aprobaron un presupuesto, al que calificaron de histórico, para enfrentar la indigencia en las calles de la ciudad.

Esta problemática ha afectado a residentes de varias partes de la ciudad incluidos quienes viven en el área de la escuela Kipp San Jose Collegiate, ubicado entre Rose Avenue y Lyndale Avenue, donde se encuentra varias casas rodantes.

“En la noche yo no puedo pasar ni siquiera para sacar a los perros a pasear, y sí me da miedo porque siempre se están drogando”, aseguró una residente quien prefirió no ser identificada.

La mujer dijo que ha vivido en la zona desde hace 8 años, pero desde hace un año comenzó a ver personas sin hogar que se establecían en el lugar.

“Es una falta de respecto porque en realidad esto demuestra que los latinos no importamos, porque si vamos a un lugar de americanos de gueros así si no miras nada”, indicó la mujer.

Ante esta situación, el alcalde Matt Mahan y el Concilio aprobaron un presupuesto de más de $77 millones que busca abordar esta crisis.

“Este presupuesto se trata de una inversión histórica para acabar con la falta de vivienda con nuevas casas pequeñas, y lugares seguros para dormir para más de mil personas adicionales”, explicó Mahan.

El plan también incluye la construcción de 628 casas miniaturas antes de julio de 2025, establecer sitios seguros para dormir con capacidad para retirar de las cercanías de ríos a 500 personas sin hogar, abrir otro refugio en colaboración con el Salvation Army que contará con 74 unidades temporales , presentar una ordenanza para usar edificios desocupados como viviendas y continuar la financiación de los servicios de prevención de la indigencia.

“Este presupuesto se trata de un inversión histórica para acabar con la falta de vivienda con nuevas casas pequeñas y lugares seguros para dormir para más de mil personas adicionales”, dijo Mahan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Pero muchos en la comunidad aseguraron que han perdido la fe en sus representantes.

“Pues la verdad para mí se me hace un cuento porque yo pienso que lo deben hacer en serio así como dijera mi mamá si no lo veo, no lo creo”, dijo la residente.

En San José existen más de 6,000 personas sin hogar, según indican los datos de la municipalidad para 2023. El 50% eran latinos la mayoría hombres entre 35 a 44 años.