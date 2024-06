Vivía condiciones infrahumanas: hispana demanda a propietario de vivienda en San José

Una inmigrante mexicana entabló una demanda en contra del matrimonio que le alquilaba una unidad en la parte trasera de una casa en San José alegando que vivía en condiciones infrahumanas, con ratas, falta de electricidad y amenazas por parte de los propietarios.

“Yo pos no tenía donde vivir, pues bien, caro todo y nunca encontraba”, dijo María Teresa Plancarte, demandante.

Atrás de la propiedad, María Teresa aseguró que vivía en malas condiciones desde julio a diciembre del año pasado

“Y de repente pasaba una rata y yo le decía que mirara la rata y solo se reía”, afirmó María Teresa.

Ella indicó que esa era la reacción del dueño de la vivienda cuando se quejaba.

“Saliendo del cuarto liqueaba agua en las esquinas de los cuartos también liqueaba agua, y en el baño tenía moho en las esquinas y no podía uno prender mi aire pues porque no tenía aire”, dijo María Teresa.

La afectada pagaba $1,000 en efectivo por mes y cuando ella quiso pagar con cheque el dueño empezó a darle problemas.

“Me cerró la puerta un día que andaba trabajando. Andaba trabajando yo y me mandó un mensaje y me dijo que ya no regresara”, aseveró María Teresa.

Esa noche, según ella, la pasó en su carro y los problemas siguieron escalando. María teresa agregó que llamó en siete ocasiones a la policía hasta llegar al punto que buscó ayuda legal.

“La ciudad vino e inspeccionaron y dijeron que no podía vivir aquí por las condiciones en que estaba el lugar”, puntualizó María teresa.

Bryan Eduardo Osoria, asistente del grupo legal McDonald, dijo que el dueño del inmueble entraba a la unidad cuando quería.

“Cuando nuestra clienta se quejaba contra él no más se reía”, dijo Osoria. “Los inquilinos que no tienen las protecciones que muchos ciudadanos no pueden tener, ellos todavía tienen protecciones”.

María teresa indicó que hubiese deseado tener la asesoría y la ayuda con la que cuenta hoy para evitar esta situación, y espera que otros sepan que hay ayuda y que tienen derechos.