Sabías que si compras citas del Consulado de México podrías ser víctima de robo de identidad

Residentes mexicanos que buscan realizar trámites en el Consulado de México en San José se han visto en la necesidad de comprar citas para agilizar sus documentos, sin embargo, esto podría acarrear

consecuencias irreversibles como el robo de identidad.

María Elena Villaseñor estuvo durante un año intentando programar una cita y en medio de su desesperación se vio obligada a tomar la decisión de comprarla.

“Pos a lo último me tocó pagar para sacar la cita”, dijo María.

Y para esto tuvo que dar su información personal a un extraño a través de Whatsapp y Facebook.

“Nosotros sabemos que sí, pero se ocupaban los documentos porque tengo que agarrar un abogado”, indicó María.

Pero con esto, ella corre el riesgo que le roben su identidad.

“Recomendamos que las personas cuiden sus datos personales como si fuera dinero propio”, aseguró Rosa Aldama, vocera de Federal Trade Commission.

Aldama explicó que al robar los datos personales los delincuentes pueden abrir cuentas de crédito y robar dinero.

“Hay que tomar en cuenta que cuando damos ese tipo de información a otra persona desafortunadamente uno le puede caer en situaciones no solamente víctima de robo de identidad sino también de fraude”, dijo Aldama.

El consulado por su parte aseguró estar tomando cartas en el asunto.

“Es muy frustrante ver que hay gente que se aprovecha de una necesidad de nuestra comunidad para hacer negocio”, añadió Alejandra Bologna, cónsul general de México en San José.

Y posiblemente también para robar los datos personales, pero algunos indicaron que han tenido suerte para conseguir citas sin la necesidad de pagar.

“La verdad no se me hizo muy difícil y la saqué hace dos semanas. Vine a sacar mi pasaporte y no se me hizo difícil”, puntualizó Alfonso Tapia, consiguió cita.

Así que los expertos y el consulado le piden que no caiga en manos de posibles estafadores.