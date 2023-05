Ahora podrás pedir citas en el Consulado de México a través de WhatsApp

Para nadie es un secreto que programar una cita en el Consulado de México se ha vuelto una pesadilla para quienes necesitan realizar un trámite.

Residentes del Área de la Bahía se han quejado en repetidas oportunidades por el tiempo que pierden intentando comunicarse sin éxito con el consulado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Duré como dos años marcando, al principio no había línea hace como un año, y después ya sonaba, pero no había cita, no había cita, siempre me decían mantente llamando”, aseguró Miriam Aguilar, residente de Antioch.

Por esta razón, el consulado tomó cartas en el asunto y a partir del lunes 22 de mayo habilitará las citas a través de WhatsApp.

“A partir del 22 de mayo las citas podrán hacerse también desde un WhatsApp, el número telefónico al cual podrán acceder es el mismo que se tiene para las actuales citas telefónicas de mi consulado”, explicó Alejandra Bologna, cónsul general de México en San José.

Es decir, el número que deberás usar para en Whatsapp es el (404) 309-0009.

“Es una buena opción para todos porque es una aplicación que muchos hispanos usamos”, aseguró Aguilar.

Esto es parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia de la infraestructura tecnológica de toda la red de consulados.

La iniciativa busca acabar también con el tráfico de citas, es decir, que la gente tenga que pagarle a un tercero para obtenerla.

“Evitar la problemática que dice la gente que tienen que acudir a terceras personas que les cobran por hacer la citas, porque les resulta difícil hacerlas por internet”, dijo Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México en San Francisco.

Las citas son necesarias para trámites básicos como expedir el pasaporte, matrícula consular, credencial del IME, registro civil y poder notarial.