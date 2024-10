Bombero de San José se reúne con familia hispana a la que salvó de morir en Morgan Hill

Telemundo 48 hizo posible el reencuentro entre un bombero de San José, quien salvó la vida de una familia de Salinas que quedó atrapada en un vehículo cuando cayeron a un canal en Morgan Hill.

Antonio López y su hermano conducían el 1 de septiembre por la autopista 101 cuando se percataron de que un auto había caído a un canal.

Sin pensarlo dos veces, los dos bomberos saltaron al agua a salvar los cuatro miembros de la familia que se habían hundido y quedado atrapados dentro del vehículo luego de presuntamente haber sido chocados por un conductor que supuestamente estaba ebrio.

"Se escuchaban los gritos de las personas pidiendo ayuda, mi hermano Alejandro y yo saltamos al agua y otra persona, estaba bastante profundo", recordó Antonio López, bombero de San José.

Esta hazaña heroica le salvó la vida a José Ibarra, a su esposa y a sus dos hijos pequeños.

"Pues la mera verdad no creo haya palabras para describir lo que uno está sintiendo, uno está muy agradecido, muy afortunado de estar aquí y volver a tener otra oportunidad de vivir", aseguró José.

"Sí es algo muy difícil, pero estoy muy agradecida", afirmó Yamilex López, rescatada del canal.

José, Yamilex, y los pequeños Everly y Jeremiah vivieron para contar su historia

"Los veo feliz, sonriendo, a la mamá muy emocionada, el padre es difícil que recuerde que él fue muy valiente y heroico al estar pidiendo que simplemente salven a su familia", indicó Antonio.

El jueves, tanto Antonio como la familia se reunieron y disfrutaron de un paseo en el camión de bomberos.

"Sí yo no sabía, si no fuera por esta reunión, ni me lo topara en público no hubiera sabido quién es", dijo José.