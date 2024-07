A qué se debe el aumento del precio del oro

El oro continúa viviendo su época dorada y su precio volvió a aumentar haciendo que muchos se pregunten si es un buen momento para invertir o vender.

Hasta el jueves la onza costaba $2,466, es decir, un 0.20% más que el día anterior.

Pero ¿qué es mejor invertir, comprar o vender en estos momentos?

"Bueno pues acuérdate que el oro no es solo una inversión, es un lujo también, y si quieres invertir y ganar, es mejor que compres, inviertes en oro de barras o en monedas de 24 kilates", explicó Edgar Caro joyero al este de San José.

Edgar y su papá son dueños de una joyería y aseguró que, debido al alce de precios, es una buena temporada para vender.

"No está tan bien para comprar ahorita porque los precios están altos, pero es buen tiempo para vender, es decir, si ustedes tienen pedazos de oro que no han usado, o cosas que ya no ocupan, ahora es el momento para derretirlo, venderlo y sacar tu billete", dijo Edgar.

Según el asesor financiero Dairo Romero, el constante cambio en el precio del oro se debe a varios factores.

"Con los anuncios de que es posible que el gobierno federal baje las tasas de interés. Entonces la gente busca otros activos que se han estables. Igual cuando hay incertidumbre política o económica siempre el oro ha sido considerado uno de los activos se puede mantener estable en el mercado", dijo Dairo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Y la pregunta es, ¿va a seguir subiendo?

"Es la medida más incertidumbre económica y política en el futuro. Recordemos que estamos elecciones presidenciales en noviembre con todo lo que está pasando, y si cambia lo de inflación en el país es posible que aumente el precio del oro", aseveró Dairo.

Un precio que podría llegar hasta los $2,700 dólares por onza en la segunda mitad del año.

"Con el oro siempre tienes la opción. Usted tiene el poder de escoger cuánto quieres gastar ya que se vende de $100, $200 $300 hasta $5,000, $10,000 y $20,000", afirmó Edgar.