Enfermera de San José atacada por un tiburón en las Islas Galápago

Una enfermera residente de San José nunca se imaginó que unas divertidas vacaciones se convertirían en una mala experiencia luego de ser atacada por un tiburón en las Islas Galápago.

Todo ocurrió el 4 de julio después de que Delia Yriarte, junto a un grupo de turistas, terminó de hacer snorkel cerca de la isla Mosquera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Sentí un empujoncito, no dolor no jaloneo ni nada eso y luego seguir pedaleando y sentí que mi pierna estaba un poco entumecida, se me hizo un poco raro pero dije ya voy a salir, pedalee otra vez, sentí que la pierna no me respondía, volteé y vi que había sangre a un lado de mi”, relató Yriarte.

Fue en ese momento que pidió ayuda.

“Cuando llegué a la orilla ya estaba un poco más cansada y ansiosa, pero luego me di cuenta de que tenía la rodilla rota de ambos lados”, dijo Yriarte.

No fue hasta que llegó a un hospital que un médico le dijo que había sido atacada por un tiburón y que tendría que someterse a varias cirugías.

Yriarte sostuvo cinco tendones dañados, le suturaron la pierna con más de 100 puntos y perdió tejido necesitará ser injertado.

“Supongo que debido a que fue tan rápido, mi cerebro no tuvo tiempo de registrar el dolor”, explicó Yriarte.

Familiares y amigos, a miles de kilómetros de distancia, iniciaron una página de GoFundMe para ayudar a Yriarte con los gastos médicos y de viaje mientras intenta regresar con su hija de 15 años a San José.

La madre soltera está coordinando con el consulado de los Estados Unidos y los hospitales del Área de la Bahía.

“Entiendo que va a ser un proceso largo, pero tengo suerte de seguir viva”, aseguró Yriarte.

Dijo que los médicos le han dicho que podrá volver a caminar. Pero pueden pasar meses antes de que eso suceda.

En cuanto al tiburón que la mordió, no estaba segura, pero le dijeron que podría haber sido un tiburón punta negra o un tiburón de arrecife.