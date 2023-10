Joven colombiano con muerte cerebral tras presuntamente ser arrollado intencionalmente en San José

Una pelea a las afueras de un restaurante dejó varios heridos y a un joven colombiano con muerte cerebral el sábado 23 de septiembre en la madrugada al este de San José.

Familiares de Hebert Vargas, de 24 años, hablaron en exclusiva con Telemundo 48 para exigir justicia por el joven que había llegado a EEUU procedente de Villavicencio, Colombia hace más de un año.

Johan Lizarralde, hermano de Hebert, nos contó que querían tener un mejor futuro y así poder ayudar económicamente a su madre que aún se encuentra en Colombia, sin embargo, las cosas no salieron como lo planearon.

El hermano de Hebert dijo que el día del accidente se encontraban alrededor de las 2:00 a.m., en el restaurante ubicado en Alum Rock Avenue cuando fueron testigos de una pelea, que asegura no sabe por qué ocurrió.

“Arrolló con el carro a varias personas y cuando me acerqué a ver quiénes habían sido los arrollados era mi hermano y el más grave la verdad”, recordó Johan.

La policía de San José nos confirmó que un auto intencionalmente arrolló a varias personas, luego huyó del lugar antes de que llegará la policía, aún se desconoce lo que motivó el altercado.

Hebert fue trasladado al hospital donde se encontraba en condición crítica.

“Tiene un trauma en la parte de atrás de la cabeza”, dijo Johan.

El lunes Johan confirmó que su hermano fue declarado con muerte cerebral por lo que ahora le exige a la policía que arreste al o los responsables del accidente.

“Que se haga justicia, la verdad esto es un hecho lamentable donde no ha ocurrido una vez sino una segunda vez, ocho días antes me contaron que las mismas personas que hicieron esto atentaron contra la vida de otra persona igualmente arrollando a alguien”, aseguró Johan.

Hasta el momento la policía no ha confirmado si esta es la segunda vez que un incidente similar ocurre en la ciudad.

Para Johan, Hebet era más que su hermano, era su mentor.

“Que siempre ha sido el hombre que me ha criticado, no felicitado, pero me ha ello crecer como el jugador que soy hoy día”, afirmó Johan.

La madre de Johan y Hebert acudirá a la Embajada de EEUU en Colombia para solicitar una visa humanitaria.

Telemundo 48 se comunicó con el Consulado de Colombia para saber cómo pueden ayudar a esta familia, sin embargo, aún no hemos recibido respuesta.

Por su parte, la policía dijo que aún no han realizado arrestos relacionados con el caso, por lo que le piden a la comunidad su ayuda en caso de que alguien haya sido testigo del accidente y tenga videos los contacte lo más pronto posible.