Recursos para víctimas de agresión sexual en San José

Durante los últimos días se han dado a conocer varios casos de agresiones sexuales reportados en el Área de la Bahía.

El miércoles, la policía de San José anunció el arresto de 22 sospechosos de crímenes sexuales, mientras que otros dos sospechosos fueron arrestados el martes, uno por agredir a una mujer en Palo Alto y el otro por presuntamente atacar a varias mujeres dentro y fuera del campus de la Universidad de California en Berkeley.

Todos estos casos han dejado a varias sobrevivientes que posiblemente ahora viven con miedo y estarán traumatizadas.

Por esta razón, Telemundo 48 salió a investigar para saber cuáles son los recursos disponibles para estas víctimas.

"Ofrecemos ayuda legal, consejería, apoyo con el caso criminal, ofrecemos grupos de apoyo, y ofrecemos terapia, y recibir apoyo emocional y aprender cómo ellos se pueden cuidar", explicó Andrew Rivadeneyra, gerente de Servicios de Consejería y Sanación YWCA Golden State Silicon Valley.

Reportar esta clase de crímenes es importante, y lo puedes hacer sin importar tu estatus migratorio.

"No tiene nada que ver, obviamente cualquier persona que haya experimentado un crimen en la ciudad de San José, no nos importa el estado migratorio, no nos importa la situación", dijo Rivadeneyra.

Olga Toner es residente de San José y asegura que la voz de la mujer o cualquier sobreviviente debe ser escuchada.

"Es tan fácil venir y decir si eso fue lo qué pasó, porque siempre nos están juzgando, nos están como, no nos creen y eso debe acabar. Nos deben dar el benefit of the doubt (el beneficio de la duda) en vez de shame on us", indicó.

Si eres sobreviviente de abuso sexual o conoces a alguien que lo haya sido llama al 1-800-5722782.

"Si uno llama ahí puede hacer preguntas, no se tienen que identificar si no quiere, le damos información, si quieren apoyo para ir a reportar nos pueden hablar ahí. Es un lugar seguro y confidencial", afirmó Rivadeneyra.