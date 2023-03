Hispana ofrece un sinfín de opciones a través del maquillaje y el diseño de cejas en San Francisco

No importa la edad, lo importante es perseguir sus sueños, ese es el estilo de vida de Celia Anaya, una joven de San Francisco que dejó sus temores a un lado y luchó hasta lograr abrir su propio negocio de belleza.

Celia es una joven de origen hispano que no le ha tenido miedo a los retos

gracias a eso, a su pasión y a su instinto, ha transitado un camino de éxitos.

“Yo misma me motivo”, aseguró.

Justamente por esa automotivación, es que desde hace once años tiene su propio negocio de belleza, uno donde son adictos a la cera, tal y como se llama su estética en inglés.

“Yo abrí Wax Addict hace once años, siempre me encantaba el maquillaje. Desde joven hice bodas y quinceañeras e hice transformaciones para la revista de mi secundaria”, relató Celia.

Desde muy joven, ya Celia sabía que quería formarse y ser toda una profesional para embellecer rostros a través del maquillaje y el diseño de cejas

“Yo fui a la escuela de belleza para obtener mi licencia de belleza aquí en San Francisco”, indicó Celia.

Esta empresa le ofreció a Celia una oportunidad para especializarse e inclusive, crear su propia técnica que hoy día ofrece como una experiencia de cambio a través de Wax Addict.

“En Wax Addict yo me especializo en el diseño de cejas y depilación del cuerpo con cera. También hago tinte de cejas, laminación de cejas y levantamiento de pestanas”, aseguró Celia.

Con sede en la Market Street de San Francisco, Wax Addict busca servir a esas mujeres en búsqueda de opciones para hacerse retoques en sus rostros en su tiempo libre.

“Muchas clientas son trabajadoras de San Francisco que vienen durante su día de trabajo y saben que cuando se vayan, se van a ir maquilladas y con las cejas perfectas”, dijo Celia.

¿Y que le depara el futuro a Wax Addict?

“Me gustaría abrir otro local en Oakland porque soy de Oakland y me encantaría abrir un local en mi ciudad. También me gustaría hacer cursos online para otras esteticistas que gustarían aprender como diseñar las cejas en mi método”, aseveró Celia.

Para Celia esto es más que su trabajo, es su pasión la cual disfruta y la llena de inspiración.

“Siempre me ha encantado la transformación de belleza, no solo los resultados sino como las hago sentir después, ese momento cuando les doy el espejo no tiene precio”, indicó Celia.