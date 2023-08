“Se están muriendo nuestros niños”: familia hispana llora la muerte de joven tras tiroteo en San Francisco

Una familia hispana se encuentra sumida en el dolor tras la pérdida de uno de sus hijos, de 18 años, a quien una persona armada le quitó la vida dentro de un Centro de Recreación en el vecindario latino de La Misión en San Francisco.

Telemundo 48 habló con la madre y la abuelita de Damien González quienes pidieron la ayuda de la comunidad para hallar a los responsables de su muerte.

“Se están muriendo nuestros niños por personas que están locas, que no saben lo que hacen”, dijo Teresa Santos, abuela de Damien.

El joven falleció el viernes a las 3:00 p.m., tras recibir impactos de bala cuando se encontraba adentro del Centro Recreativo.

“Él se preocupaba por nosotros, que cómo estábamos, qué necesitas, ya voy para allá, indicó Ariana Sánchez, mamá de Damien.

Él se recibió del bachillerato el año pasado y quería convertirse en un líder de la comunidad.

“Vi al detective y yo ya supe que mi hijo ya no estaba aquí con nosotros. Me metieron al cuarto, mi hermana estaba ahí adentro, los doctores dijeron que hicieron todo lo posible pero no pudieron”, relató Ariana.

Damien se convertiría en papá muy pronto.

“Me da tristeza que su hijo va a crecer solo y su familia y les pido a todos lo tengan en su mente y puedan rezar por él y su familia”, indicó Agustín Bernabé, mentor del joven.

Y es que Damien también trabajaba como voluntario en el programa “San Francisco Task Force” del barrio La Misión.

“Era un muchacho inteligente, trabajador, una persona que pensaba en otros antes de pensar en el mismo”, dijo Jon Jacobo, amigo y consejero del joven.

La Unidad de Homicidios está a cargo de esta investigación.

El padre de Damien no quiso hablar en cámara, pero muchos amigos, colegas y miembros de la comunidad acompañaron a la familia.

“Hay video de la persona que está escondido atrás de unas escaleras y se subió a una camioneta gris. Yo sé que hay alguien que sabe quién es y tarde o temprano lo van a agarrar”, dijo Arianna.

“Hay que apoyarnos, no hay que tener miedo, no hay que tener temor. A mí, si ahorita viniera y se enfrentará conmigo esta persona no tendría miedo”, aseveró Teresa.

Hasta el momento la policía dice que no da más detalles para no entorpecer la investigación, pero si alguien sabe algo o tiene pistas puede comunicarse con la policía de San Francisco.