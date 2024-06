Negocios afectados por medida que prohíbe las ventas después de la medianoche en San Francisco

La Junta de Supervisores de San Francisco aprobó esta semana una medida que busca ayudar a prevenir los delitos y la aglomeración de personas consumiendo y vendiendo drogas al aire libre en el vecindario de Tenderloin.

La ordenanza, que será un programa piloto que durará dos años, establece que los negocios minoristas no podrán vender de productos de tabaco y comida empacada desde las 12:00 a.m., hasta las 5:00 a.m., ya que, según la ciudad estos negocios contribuyen justamente a la actividad ilícita en las calles más peligrosas del vecindario.

Telemundo 48 hizo un recorrido por las calles de Tenderloin para saber sobre el sentir de los comerciantes.

El trabajador de un negocio, que no quiso ser identificado, aseguró el establecimiento cierra después de la media noche por lo que se verán afectados.

“Nosotros no vendemos alcohol ni tabaco en esta tienda, y esta medida me parece injusta porque apenas estamos sobreviviendo”, afirmó el empleado. “Las drogas no salen de nuestra tienda a ellos les están dando dinero para comprar sus drogas. Ellos pueden solucionar el problema arrestando a los vendedores de drogas”, aseveró.

Las tiendas recibirán una multa de hasta $1,000 si incumplen con la ley.

Esta regla no se aplicaría a restaurantes, bares o salones de eventos.

“No nada más estás castigando al negocio estás castigando a la sociedad que trabaja”, afirmó Edith Bello, dueña de restaurante en Tenderloin.

Edith explicó que si la crisis de inseguridad no mejora en Tenderloin tendrá que tomar medidas drásticas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“La única razón por la que mantengo la esperanza es porque en noviembre hay elecciones, pero si de noviembre no vemos un cambio siento que no solo yo mucha gente va a optar por cerrar sus negocios”, indicó Edith.