Madres latinas piden que mejoren servicios de traducción para padres que no saben inglés en San Francisco

Un grupo de madres latinas le exigió el lunes al superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Francisco que mejore los servicios de traducción que se les ofrecen a padres de estudiantes que no hablan en inglés.

Carmen Rodríguez tiene dos hijos que asisten al distrito escolar y durante la pandemia, uno de sus hijos fue diagnosticado con necesidades especiales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“El documento no estaba en mi idioma y no entendía, entregan una evaluación en inglés y a veces uno no entiende entonces no sabemos qué dice ese papel y a veces solo firmamos”, explicó Carmen Rodríguez, madre de familia.

Ante esta problemática, Carmen decidió unirse con otras madres hispanas para exigirle al superintendente del distrito que mejore los servicios de traducción.

La actual política en California exige que si un distrito escolar cuenta con el 15% o más de estudiantes que hablan otro idioma aparte del inglés, necesitan ofrecer servicios de interpretación y traducción.

Según datos de Innovate Public Schools, el 52% de los estudiantes en el distrito de esa ciudad son hispanos.

“Una de las prioridades que pidieron la noche del lunes es que las traducciones se hagan con tiempo, siete días antes para que las familias puedan entender lo que está pasando”, explicó Nick Archibald, vice presidente de la organización Innovate Public Schools.

Por su parte, Matt Wayne, superintendente del distrito escolar se comprometió a realizar los cambios.

Si necesitas ayuda para entender la política de interpretación y traducción del Distrito Escolar Unificado de San Francisco llama al (650) 562-6200.